https://ria.ru/20250731/patrushev-2032609541.html

Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев

Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025

Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев

Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:38:00+03:00

2025-07-31T14:38:00+03:00

2025-07-31T14:38:00+03:00

россия

в мире

николай патрушев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.

https://ria.ru/20250731/patrushev--2032608411.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, николай патрушев