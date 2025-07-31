https://ria.ru/20250731/patrushev-2032609541.html
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:38:00+03:00
2025-07-31T14:38:00+03:00
2025-07-31T14:38:00+03:00
россия
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
https://ria.ru/20250731/patrushev--2032608411.html
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россия, в мире, николай патрушев
Россия, В мире, Николай Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Патрушев: Запад ведет разговоры о легализации на госуровне морского пиратства