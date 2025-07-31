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Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025
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14:38 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/patrushev-2032609541.html
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2025
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:38:00+03:00
2025-07-31T14:38:00+03:00
россия
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
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россия, в мире, николай патрушев
Россия, В мире, Николай Патрушев
Запад ведет разговоры о легализации морского пиратства, заявил Патрушев

Патрушев: Запад ведет разговоры о легализации на госуровне морского пиратства

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад ведет разговоры о легализации на государственном уровне морского пиратства, эту угрозу нельзя недооценивать, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Ведутся даже разговоры о возрождении практики выдачи "каперских свидетельств", то есть фактически о санкционированном на государственном уровне пиратстве. Эту угрозу также нельзя недооценивать", - сказал Патрушев на заседании Ссовета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий НАТО
Вчера, 14:36
 
РоссияВ миреНиколай Патрушев
 
 
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