https://ria.ru/20250731/patrushev-2032606210.html

Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре

Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре - РИА Новости, 31.07.2025

Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре

Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:34:00+03:00

2025-07-31T14:34:00+03:00

2025-07-31T14:34:00+03:00

николай патрушев

россия

москва

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Запад уже начал поэтапно осуществлять спланированные провокационные действия на различных участках Трансарктического транспортного коридора", - констатировал Патрушев на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. "В целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства Брюсселем запущена миссия "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию. Понимая, что именно через российский северо-запад идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, наши противники разворачивают охоту за российскими судами и судами третьих стран с нашими грузами, готовят и проводят силовые провокации", - добавил Патрушев. По его словам, противники России пытаются в одностороннем порядке пересматривать нормы международного морского права, а также ведут активную милитаризацию Балтийского моря. "Нельзя исключать провокаций, связанных с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву", - указал Патрушев.

https://ria.ru/20250726/patrushev-2031570307.html

https://ria.ru/20250725/patrushev-2031303865.html

россия

москва

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай патрушев, россия, москва, брюссель