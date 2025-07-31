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Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре - РИА Новости, 31.07.2025
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14:34 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/patrushev-2032606210.html
Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре
Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре - РИА Новости, 31.07.2025
Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре
Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:34:00+03:00
2025-07-31T14:34:00+03:00
николай патрушев
россия
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Запад уже начал поэтапно осуществлять спланированные провокационные действия на различных участках Трансарктического транспортного коридора", - констатировал Патрушев на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. "В целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства Брюсселем запущена миссия "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию. Понимая, что именно через российский северо-запад идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, наши противники разворачивают охоту за российскими судами и судами третьих стран с нашими грузами, готовят и проводят силовые провокации", - добавил Патрушев. По его словам, противники России пытаются в одностороннем порядке пересматривать нормы международного морского права, а также ведут активную милитаризацию Балтийского моря. "Нельзя исключать провокаций, связанных с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву", - указал Патрушев.
https://ria.ru/20250726/patrushev-2031570307.html
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николай патрушев, россия, москва, брюссель
Николай Патрушев, Россия, Москва, Брюссель
Патрушев: Запад начал провокации на Трансарктическом транспортном коридоре

Патрушев: Запад начал провокации на разных участках Трансарктического коридора

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Запад начал провокации на разных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Запад уже начал поэтапно осуществлять спланированные провокационные действия на различных участках Трансарктического транспортного коридора", - констатировал Патрушев на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
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"В целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства Брюсселем запущена миссия "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию. Понимая, что именно через российский северо-запад идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, наши противники разворачивают охоту за российскими судами и судами третьих стран с нашими грузами, готовят и проводят силовые провокации", - добавил Патрушев.
По его словам, противники России пытаются в одностороннем порядке пересматривать нормы международного морского права, а также ведут активную милитаризацию Балтийского моря.
"Нельзя исключать провокаций, связанных с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву", - указал Патрушев.
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Николай ПатрушевРоссияМоскваБрюссель
 
 
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