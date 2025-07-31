https://ria.ru/20250731/pashinyan-2032660770.html

СМИ: действия Пашиняна препятствуют помощи Армении со стороны ЕС

СМИ: действия Пашиняна препятствуют помощи Армении со стороны ЕС - РИА Новости, 31.07.2025

СМИ: действия Пашиняна препятствуют помощи Армении со стороны ЕС

Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ситуации с арестованным бизнесменом Самвелом Карапетяном препятствуют оказанию помощи Еревану со стороны ЕС, РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:54:00+03:00

2025-07-31T16:54:00+03:00

2025-07-31T16:54:00+03:00

в мире

армения

ереван

турция

никол пашинян

самвел карапетян

евросоюз

электросети армении

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ситуации с арестованным бизнесменом Самвелом Карапетяном препятствуют оказанию помощи Еревану со стороны ЕС, при этом потенциальные бенефициары ситуации с национализируемой компанией Карапетяна "Электросети Армении" находятся в Турции, пишет турецкая газета Aydınlık. "Армянский лидер считает свои переговоры с Европой успешными. Он ожидает, что Европейский союз обеспечит безопасность Армении и инвестирует в экономику страны. Однако на самом деле действия Пашиняна препятствуют оказанию помощи со стороны ЕС", - пишет издание. Так, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос пообещала после недавней встречи с Пашиняном, что на следующем заседании Совета ассоциации ЕС-Армения будет подписан ключевой документ, а в совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Кос выразила решительную поддержку ЕС "амбициозной программе реформ в Армении и эффективному внедрению демократических реформ". "Как обычно, обещания европейских правительств не соответствуют действительности. Пока что "решительная поддержка" Пашиняна подкреплена лишь одним конкретным (и пока невыполненным) обещанием: пакетом грантов в размере 270 миллионов евро для правительства Армении. Эта сумма была согласована в ходе недавнего визита делегации ЕС в Ереван. Эта цифра ничтожна даже по сравнению с относительно небольшой экономикой Армении: объем внешней торговли страны составляет около 15 миллиардов евро", - говорится в публикации. Более того, Пашинян не сможет использовать даже эту небольшую сумму европейских средств для развития экономики или социальной сферы страны. Гранты ЕС могут быть потрачены только на "борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами", то есть в сфере СМИ. В дополнение к этому гранту представители ЕС пообещали подготовить только план либерализации визового режима Армении с ЕС. В материале отмечается, что ЕС отказывается от существенных обязательства, так как считает, что реформы Пашиняна на самом деле не способствуют демократии, а скорее служат перераспределению имеющейся собственности в Армении. В материале подчеркивается, что Пашинян обещал Европе "демократические реформы", но на деле его авторитарное правление проявилось в репрессиях против политических оппонентов и изъятии активов у крупного бизнеса. Помимо этого, Пашинян отменил новые опросы общественного мнения, проведение которых было заказано правительством, посчитав их "ненужными". На сегодняшний день по инициативе Пашиняна возбуждены политически мотивированные уголовные дела против 150 политиков и бизнесменов, отмечает газета. "Самым скандальным из этих дел стало преследование бизнесмена Самвела Карапетяна, который заявил о том, что не хочет вмешиваться в политику, а намерен защитить Армянскую апостольскую церковь от Пашиняна. Его обвинили в "призывах к захвату власти", - напоминает издание. "Источники сообщили нашей газете, что лица, которые в конечном итоге выиграют от конфискации имущества Карапетяна, находятся в Турции. Возможно, именно эти инвесторы являются причиной того, что Пашинян не только нанес удар по армянскому крупному капиталу, но и нарушил свои обязательства перед ЕС", - пишет газета. Автор публикации считает, что некоторое время Евросоюз будет поддерживать диалог с Ереваном, но теперь серьезные европейские инвестиции в Армению станут не более чем мечтой. "После "дела Карапетяна" ни один европейский политик не будет поддерживать направление в Армению средств ЕС или частного капитала в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Теперь возникает вопрос: действительно ли турецкие инвесторы, причастные к распаду "Электросетей Армении", будут инвестировать в Армению или просто быстро заработают и исчезнут?" - задается вопросом издание. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250721/karapetyan--2030367282.html

https://ria.ru/20250730/obysk-2032395985.html

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