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В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России - РИА Новости, 31.07.2025
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13:41 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/parkovka-2032582183.html
В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России
В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России - РИА Новости, 31.07.2025
В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:41:00+03:00
2025-07-31T13:41:00+03:00
общество
россия
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин. "Законопроектом предлагается законодательно установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в настоящее время в разных регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни, что приводит к ситуации, когда россияне разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство граждан. Проектом предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, по воскресеньям и в иные дни, установленные нормативно правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.
https://ria.ru/20250721/gosduma-2030331064.html
https://ria.ru/20250519/gosduma-2017741309.html
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общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России

Партия "Новые люди" внесет проект о единых днях бесплатной парковки по всей РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИнформационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку" и "Инвалиды" в Москве
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку и Инвалиды в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Информационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку" и "Инвалиды" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин.
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"Законопроектом предлагается законодательно установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в настоящее время в разных регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни, что приводит к ситуации, когда россияне разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство граждан.
Проектом предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, по воскресеньям и в иные дни, установленные нормативно правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.
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ОбществоРоссияВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
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