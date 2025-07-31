В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России
Партия "Новые люди" внесет проект о единых днях бесплатной парковки по всей РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИнформационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку" и "Инвалиды" в Москве
Информационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку" и "Инвалиды" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин.
"Законопроектом предлагается законодательно установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в настоящее время в разных регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни, что приводит к ситуации, когда россияне разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство граждан.
Проектом предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, по воскресеньям и в иные дни, установленные нормативно правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.