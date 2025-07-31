https://ria.ru/20250731/parkovka-2032582183.html

В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России

В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России - РИА Новости, 31.07.2025

В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:41:00+03:00

2025-07-31T13:41:00+03:00

2025-07-31T13:41:00+03:00

общество

россия

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин. "Законопроектом предлагается законодательно установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в настоящее время в разных регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни, что приводит к ситуации, когда россияне разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство граждан. Проектом предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, по воскресеньям и в иные дни, установленные нормативно правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.

https://ria.ru/20250721/gosduma-2030331064.html

https://ria.ru/20250519/gosduma-2017741309.html

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общество, россия, владислав даванков, госдума рф