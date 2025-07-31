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Президент Финляндии назвал условие установления отношений России и Европы

Президент Финляндии назвал условие установления отношений России и Европы - РИА Новости, 31.07.2025

Президент Финляндии назвал условие установления отношений России и Европы

Установление каких-либо отношений между Россией и Европой станет возможно только после достижения мира на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:54:00+03:00

2025-07-31T13:54:00+03:00

2025-07-31T13:54:00+03:00

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ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Установление каких-либо отношений между Россией и Европой станет возможно только после достижения мира на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Установление каких-либо форм отношений между Россией и остальной Европой станет возможным только после достижения справедливого и прочного мира на Украине", - сказал Стубб, выступая на конференции ОБСЕ "Хельсинки+50: уважая наследие, готовясь к будущему", приуроченной к 50-летию Заключительного акта Хельсинкской конференции 1975 года. Трансляция в прямом эфире велась на портале МИД Финляндии. Стубб добавил, что новые отношения с Москвой будут выглядеть совсем иначе, нежели те, что существовали до того, как Россия начала свою спецоперацию на Украине. Лидер Финляндии при этом вновь обвинил российскую сторону в нарушении принципов международного права. Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250720/peskov-2030264324.html

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в мире, россия, европа, украина, владимир путин, обсе, нато, финляндия