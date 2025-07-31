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Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок - РИА Новости, 31.07.2025
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03:15 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/otkaz-2032486097.html
Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок
Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок - РИА Новости, 31.07.2025
Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок
С 1 августа россияне могут отказаться от получения массовых смс-рассылок, рассказала агентству "Прайм" заместитель исполнительного директора МГО "Опора России"... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T03:15:00+03:00
2025-07-31T03:15:00+03:00
общество
россия
организация "опора россии"
наталья голоснова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. С 1 августа россияне могут отказаться от получения массовых смс-рассылок, рассказала агентству "Прайм" заместитель исполнительного директора МГО "Опора России" Наталья Голоснова."Согласно изменениям, пользователь вправе направить оператору связи отказ от получения рассылки. Предусмотрено, что это можно будет сделать в личном кабинете абонента на сайте оператора связи либо в мобильном приложении. Оператор после получения соответствующего сообщения обязан прекратить такую рассылку", — рассказала эксперт.Как пояснила собеседница агентства, этот запрет призван защитить от ненужной информации, навязчивых рекламных сообщений и телефонного мошенничества.Нововведения вступают в силу 1 августа и регламентированы отдельным Федеральным законом "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий".
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общество, россия, организация "опора россии", наталья голоснова
Общество, Россия, Организация "Опора России", Наталья Голоснова
Россиянам рассказали о праве отказаться от массовых рассылок

С 1 августа россияне могут отказаться от получения массовых смс-рассылок

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. С 1 августа россияне могут отказаться от получения массовых смс-рассылок, рассказала агентству "Прайм" заместитель исполнительного директора МГО "Опора России" Наталья Голоснова.
«
"Согласно изменениям, пользователь вправе направить оператору связи отказ от получения рассылки. Предусмотрено, что это можно будет сделать в личном кабинете абонента на сайте оператора связи либо в мобильном приложении. Оператор после получения соответствующего сообщения обязан прекратить такую рассылку", — рассказала эксперт.
Как пояснила собеседница агентства, этот запрет призван защитить от ненужной информации, навязчивых рекламных сообщений и телефонного мошенничества.
Нововведения вступают в силу 1 августа и регламентированы отдельным Федеральным законом "О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий".
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ОбществоРоссияОрганизация "Опора России"Наталья Голоснова
 
 
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