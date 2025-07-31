https://ria.ru/20250731/osnova-2032530191.html

Писательница рассказала, что лежит в основе русского человека

Писательница рассказала, что лежит в основе русского человека - РИА Новости, 31.07.2025

Писательница рассказала, что лежит в основе русского человека

Готовность двигаться к победе, добиваться справедливости и защищать Родину до последнего вздоха, не жалея жизни, лежит в основе русского человека, рассказала в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:47:00+03:00

2025-07-31T10:47:00+03:00

2025-07-31T10:47:00+03:00

культура

общество

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Готовность двигаться к победе, добиваться справедливости и защищать Родину до последнего вздоха, не жалея жизни, лежит в основе русского человека, рассказала в интервью РИА Новости писательница, кандидат наук, автор серии книг "Удивительная Русь" Жанна Андриевская. "Защищать, не жалея живота своего, свою русскую землю, свой народ, объединяться. Вот эта решимость двигаться к великой победе, мне кажется, это один из основных подвижнических аспектов русского человека", - сказала она, отвечая на вопрос о том, почему на протяжении всего существования российского государства у русского человека не угасает готовность отдать жизнь за страну. Писательница отметила, что слово "подвиг", эквивалента которому нет в других языках, существует в русской культуре, начиная с былинных сюжетов, поэтому в России и сформировано некое специфическое представление о богатырях и защитниках, "которым все под силу". "Это в первую очередь душевный порыв - ратовать и отстаивать правду и справедливость, наш великий народ даже до последнего вздоха, он равно будет жить с верой и надеждой добиться этой справедливости и честности в отношении самого себя, своего народа, своей Отчизны", - добавила Андриевская. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250729/rossija-2032112327.html

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общество, россия