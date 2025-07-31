https://ria.ru/20250731/oon-2032505584.html
Россия не намерена выходить из ООН
Россия не намерена выходить из ООН - РИА Новости, 31.07.2025
Россия не намерена выходить из ООН
Россия не намерена выходить из ООН, несмотря на свою критику "слабых мест" в работе данной международной структуры, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:10:00+03:00
2025-07-31T07:10:00+03:00
2025-07-31T07:10:00+03:00
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ООН, 31 июл - РИА Новости. Россия не намерена выходить из ООН, несмотря на свою критику "слабых мест" в работе данной международной структуры, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. "Мы действительно всегда откровенно и честно высказываем свое отношение к тем или иным, как нам кажется, слабым местам в работе ООН, да и других организаций. Но мы не задаемся целью выхода из таких организаций. Для нас важно нахождение конструктивных решений в том, что касается обновлений, если хотите, повышения эффективности работы и ООН, и других международных организаций", - заявил Вершинин российским журналистам в ООН. При этом внесение реформ в работу ООН необходимо, однако делать это нужно "выверено, через взаимоуважительные консультации с учетом мнений всех государств-членов независимо от того, какие они, большие или малые", отметил дипломат.
https://ria.ru/20250730/mid-2032442809.html
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в мире, россия, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Сергей Вершинин, ООН
Россия не намерена выходить из ООН
Вершинин: Россия не намерена выходить из ООН, несмотря на критику "слабых мест"