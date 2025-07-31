МИД посодействует обнародованию данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре
Мирошник: МИД посодействует огласке данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре
МИД России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. МИД РФ будет содействовать обнародованию информации на международных площадках о преступлениях ВСУ против мирного населения Часова Яра, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Эвакуация новых людей (из Часова Яра - ред.) и серия их показаний, она лишь дополняет те ранее собранные данные, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Все это документируется внимательнейшим образом, будет собрано, и мы как МИД постараемся максимально содействовать тому, чтобы на международных площадках в полноте, в детализации, с соответствующими выводами были представлены преступления, которые совершаются украинской стороной, которые демонстрируют ее истинную сущность и подтверждают, что это выверенная и целенаправленная политика на уничтожение мирного населения", - сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что ВСУ относят граждан, оставшихся в зоне военных действий, к врагам.
"Несмотря на то, что они граждане Украины, относят оставшееся там население к враждебному, условным "ждунам" или "сепарам". Это наблюдалось и в Селидово, и в Авдеевке, и в ряде других населенных пунктов ДНР, где люди пострадали подобным образом. Мы приложим все усилия для того, чтобы на международных площадках эта информация была доступна детально и не вызывала никаких сомнений в ее своей правдивости", - пояснил Мирошник.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.