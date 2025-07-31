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МИД посодействует обнародованию данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
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18:09 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/oglaska-2032685294.html
МИД посодействует обнародованию данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре
МИД посодействует обнародованию данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
МИД посодействует обнародованию данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре
МИД РФ будет содействовать обнародованию информации на международных площадках о преступлениях ВСУ против мирного населения Часова Яра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:09:00+03:00
2025-07-31T18:09:00+03:00
в мире
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. МИД РФ будет содействовать обнародованию информации на международных площадках о преступлениях ВСУ против мирного населения Часова Яра, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее МО РФ заявили об освобождении ВС РФ города Часов Яр в Донбассе. Мирошник заявил, что Россия обладает фактами издевательств и убийств военнослужащими ВСУ мирных жителей Часова Яра. "Эвакуация новых людей (из Часова Яра - ред.) и серия их показаний, она лишь дополняет те ранее собранные данные, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Все это документируется внимательнейшим образом, будет собрано, и мы как МИД постараемся максимально содействовать тому, чтобы на международных площадках в полноте, в детализации, с соответствующими выводами были представлены преступления, которые совершаются украинской стороной, которые демонстрируют ее истинную сущность и подтверждают, что это выверенная и целенаправленная политика на уничтожение мирного населения", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что ВСУ относят граждан, оставшихся в зоне военных действий, к врагам. "Несмотря на то, что они граждане Украины, относят оставшееся там население к враждебному, условным "ждунам" или "сепарам". Это наблюдалось и в Селидово, и в Авдеевке, и в ряде других населенных пунктов ДНР, где люди пострадали подобным образом. Мы приложим все усилия для того, чтобы на международных площадках эта информация была доступна детально и не вызывала никаких сомнений в ее своей правдивости", - пояснил Мирошник. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250627/vsu-2025702356.html
https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html
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в мире, россия, часов яр, донбасс, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Часов Яр, Донбасс, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
МИД посодействует обнародованию данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре

Мирошник: МИД посодействует огласке данных о преступлениях ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. МИД РФ будет содействовать обнародованию информации на международных площадках о преступлениях ВСУ против мирного населения Часова Яра, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее МО РФ заявили об освобождении ВС РФ города Часов Яр в Донбассе.
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Мирошник заявил, что Россия обладает фактами издевательств и убийств военнослужащими ВСУ мирных жителей Часова Яра.
"Эвакуация новых людей (из Часова Яра - ред.) и серия их показаний, она лишь дополняет те ранее собранные данные, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Все это документируется внимательнейшим образом, будет собрано, и мы как МИД постараемся максимально содействовать тому, чтобы на международных площадках в полноте, в детализации, с соответствующими выводами были представлены преступления, которые совершаются украинской стороной, которые демонстрируют ее истинную сущность и подтверждают, что это выверенная и целенаправленная политика на уничтожение мирного населения", - сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что ВСУ относят граждан, оставшихся в зоне военных действий, к врагам.
"Несмотря на то, что они граждане Украины, относят оставшееся там население к враждебному, условным "ждунам" или "сепарам". Это наблюдалось и в Селидово, и в Авдеевке, и в ряде других населенных пунктов ДНР, где люди пострадали подобным образом. Мы приложим все усилия для того, чтобы на международных площадках эта информация была доступна детально и не вызывала никаких сомнений в ее своей правдивости", - пояснил Мирошник.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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