https://ria.ru/20250731/obse-2032730763.html

Представитель России при ОБСЕ: Европа становится ареной противостояния

Представитель России при ОБСЕ: Европа становится ареной противостояния - РИА Новости, 01.08.2025

Представитель России при ОБСЕ: Европа становится ареной противостояния

Европа превращается из геополитического центра в арену столкновения интересов крупных игроков, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при... РИА Новости, 01.08.2025

2025-07-31T23:10:00+03:00

2025-07-31T23:10:00+03:00

2025-08-01T12:47:00+03:00

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ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Европа превращается из геополитического центра в арену столкновения интересов крупных игроков, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Складывается такое ощущение, что, если 50 лет назад Европа действительно находилась в фокусе глобальных геополитических процессов, то сейчас эти юбилейные мероприятия, по сути, подводят черту под тем этапом. И теперь, хочет она того или нет, Европа становится - во многом благодаря собственным просчётам и внутренним геополитическим процессам - своего рода периферийной зоной, ареной столкновения интересов крупных игроков", - сказал Буякевич по итогам первого дня хельсинкской конференции, посвященной юбилею ОБСЕ. По его словам, в этом заключается и корень кризиса Организации. "Концепция европейской безопасности уже не работает - просто потому, что она больше не является ключевым элементом мировой архитектуры безопасности", - пояснил он. Дипломат добавил, что текущие мероприятия, посвященные юбилею ОБСЕ, лишь подчёркивают кризис европейской идентичности. "В первую очередь, с точки зрения той роли, которую Европа когда-то играла. С одной стороны, она была самостоятельным геополитическим полюсом, с другой - центром притяжения интересов всех ведущих сил. А сейчас всё иначе: США смещают стратегический фокус в Азиатско-Тихоокеанский регион, Россия - в условиях санкций и отказа континентальной Европы от субстантивного диалога - ищет и находит новые точки опоры в международных связях. А вот Европа, похоже, пошла по пути инфляции собственной роли в глобальных делах", - заключил дипломат. Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие проводится по инициативе Финляндии и не является консенсусным - то есть не считается официальным мероприятием ОБСЕ. Оно приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации.

https://ria.ru/20250710/delegatsiya-2028401726.html

https://ria.ru/20250707/obse-2027575968.html

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в мире, европа, россия, сша, максим буякевич, обсе