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Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования - РИА Новости, 31.07.2025
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17:32 31.07.2025 (обновлено: 20:08 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/obrazovanie-2032676387.html
Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования
Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования - РИА Новости, 31.07.2025
Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования
Россия и Лаос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между странами в области образования. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между странами в области образования. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в эти дни находится в России с официальным визитом. "Статс-секретарь, заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Алексеевич Корнеев и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан подписали меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и спорта Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области общего образования, среднего профессионального образования", - было объявлено в ходе церемонии обмена подписанными документами. Согласно меморандуму, страны также будут сотрудничать в области соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и в других областях.Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Московским государственным институтом международных отношений МИД России и Лаосским национальным университетом, а также меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между МГИМО МИД России и Институтом международных отношений МИД ЛНДР.
https://ria.ru/20250731/rossija-2032675616.html
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в мире, россия, лаос, тхонглун сисулит
В мире, Россия, Лаос, Тхонглун Сисулит
Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования

Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве стран в области образования

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между странами в области образования.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в эти дни находится в России с официальным визитом.
Церемония подписания документов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Вчера, 17:28
"Статс-секретарь, заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Алексеевич Корнеев и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан подписали меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и спорта Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области общего образования, среднего профессионального образования", - было объявлено в ходе церемонии обмена подписанными документами.
Согласно меморандуму, страны также будут сотрудничать в области соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и в других областях.
Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Московским государственным институтом международных отношений МИД России и Лаосским национальным университетом, а также меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между МГИМО МИД России и Институтом международных отношений МИД ЛНДР.
Владимир Путин и Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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