Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования
Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве стран в области образования
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между странами в области образования.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в эти дни находится в России с официальным визитом.
"Статс-секретарь, заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Алексеевич Корнеев и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан подписали меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и спорта Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области общего образования, среднего профессионального образования", - было объявлено в ходе церемонии обмена подписанными документами.
Согласно меморандуму, страны также будут сотрудничать в области соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и в других областях.
Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Московским государственным институтом международных отношений МИД России и Лаосским национальным университетом, а также меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между МГИМО МИД России и Институтом международных отношений МИД ЛНДР.
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