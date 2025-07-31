https://ria.ru/20250731/obrazovanie-2032676387.html

Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования

Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования - РИА Новости, 31.07.2025

Россия и Лаос подписали меморандум о сотрудничестве в области образования

Россия и Лаос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между странами в области образования. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:32:00+03:00

2025-07-31T17:32:00+03:00

2025-07-31T20:08:00+03:00

в мире

россия

лаос

тхонглун сисулит

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032628935_0:18:3195:1815_1920x0_80_0_0_be87ee7abe8a52651868fb9aee6f527a.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия и Лаос подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между странами в области образования. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в эти дни находится в России с официальным визитом. "Статс-секретарь, заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Алексеевич Корнеев и министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан подписали меморандум о взаимопонимании между министерством просвещения Российской Федерации и министерством образования и спорта Лаосской Народно-Демократической Республики о сотрудничестве в области общего образования, среднего профессионального образования", - было объявлено в ходе церемонии обмена подписанными документами. Согласно меморандуму, страны также будут сотрудничать в области соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и в других областях.Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Московским государственным институтом международных отношений МИД России и Лаосским национальным университетом, а также меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между МГИМО МИД России и Институтом международных отношений МИД ЛНДР.

https://ria.ru/20250731/rossija-2032675616.html

https://ria.ru/20250731/putin-2032665589.html

россия

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, лаос, тхонглун сисулит