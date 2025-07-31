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Евросоюз, вводя санкции, стреляет себе в ногу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.07.2025
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12:37 31.07.2025 (обновлено: 13:32 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/noga-2032562706.html
Евросоюз, вводя санкции, стреляет себе в ногу, заявил Лукашенко
Евросоюз, вводя санкции, стреляет себе в ногу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.07.2025
Евросоюз, вводя санкции, стреляет себе в ногу, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС стал медленнее штамповать санкции против Минска, не исключил, что там почувствовали, что "стреляют себе... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:37:00+03:00
2025-07-31T13:32:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
украина
александр лукашенко
евросоюз
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС стал медленнее штамповать санкции против Минска, не исключил, что там почувствовали, что "стреляют себе в ногу". "Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял 5, потом 4, потом 3. В этом году пока один пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое", - сказал глава государства на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств в Минске. Его слова приводит агентство Белта. Он отметил, что Белоруссия - это средняя по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт, поэтому наращивание и эффективность внешней торговли - безусловные приоритеты для нее, без чего никак не выжить. "Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые (выехавшие из страны представители оппозиции – ред.)", - сказал Лукашенко. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20250723/kitaj-2030755514.html
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в мире, белоруссия, минск, украина, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Минск, Украина, Александр Лукашенко, Евросоюз
Евросоюз, вводя санкции, стреляет себе в ногу, заявил Лукашенко

Лукашенко: ЕС мог почувствовать, что санкциями стреляет себе в ногу

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕС стал медленнее штамповать санкции против Минска, не исключил, что там почувствовали, что "стреляют себе в ногу".
"Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял 5, потом 4, потом 3. В этом году пока один пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое", - сказал глава государства на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств в Минске. Его слова приводит агентство Белта.
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Он отметил, что Белоруссия - это средняя по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт, поэтому наращивание и эффективность внешней торговли - безусловные приоритеты для нее, без чего никак не выжить. "Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты, беглые (выехавшие из страны представители оппозиции – ред.)", - сказал Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
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