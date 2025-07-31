https://ria.ru/20250731/nauka-2032355598.html

Счет на секунды. Сибирская система ускорит помощь при кровопотере

Счет на секунды. Сибирская система ускорит помощь при кровопотере - РИА Новости, 31.07.2025

Счет на секунды. Сибирская система ускорит помощь при кровопотере

Систему для быстрой оценки потери крови с высокой точностью в машинах скорой помощи и реанимациях разработали ученые СибГМУ. Результаты исследования... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:00:00+03:00

2025-07-31T07:00:00+03:00

2025-07-31T07:00:00+03:00

наука

наука

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Систему для быстрой оценки потери крови с высокой точностью в машинах скорой помощи и реанимациях разработали ученые СибГМУ. Результаты исследования представлены на Международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов к 105-летию Белорусского национального технического университета в Минске.Своевременное выявление кровопотери является критически важным для спасения жизни пациентов в условиях медицины катастроф, когда требуется быстрая оценка состояния пострадавших: при различных авариях, дорожно-транспортных происшествиях и стихийных бедствиях.Как рассказали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), современные медицинские мониторы предоставляют информацию о физиологических показателях пациента в режиме реального времени, что позволяет врачам оценить состояние пациента. Однако качество оценки находится в сильнейшей зависимости от опыта и квалификации медицинского персонала.Специалисты вуза разработали алгоритм, который позволяет автоматизировать процесс оценки кровопотери и снизить роль человеческого фактора. Он направлен на создание модели киберфизической системы для контроля состояния пациентов в машинах бригад скорой медицинской помощи, а также в палатах интенсивной терапии.В основе разработки лежит моделирование геморрагического шока с использованием модифицированного симулятора физиологии человека Pulse Physiology Platform.По словам исследователей университета, для обработки данных применяется нейронная сеть, которая анализирует ключевые показатели: артериальное давление, частоту сердечных сокращений, сатурацию кислорода и другие параметры."На текущем этапе алгоритм был протестирован. Результат удовлетворил специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии", — рассказал студент СибГМУ Глеб Вишталюк.По его словам, проведенный анализ научной литературы показал, что аналогов такой системы в мировой практике пока не существует.Предложенный алгоритм показал высокую эффективность — 99 процентов точности в определении кровопотери по ключевым физиологическим показателям. Для обучения использовалась база данных из более чем 21 840 записей физиологических показателей.На данном этапе перед учеными стоит задача верификации разработанной модели с применением реальных данных из палаты интенсивной терапии. Для ее решения в настоящее время в клиниках СибГМУ интегрирована реанимационно-анестезиологическая информационная система, позволяющая накапливать данные пациентов в палате интенсивной терапии.Разработка создана на базе научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика", открытого в рамках программы развития "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20250730/nauka-2032154162.html

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