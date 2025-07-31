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Счет на секунды. Сибирская система ускорит помощь при кровопотере - РИА Новости, 31.07.2025
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Наука
 
07:00 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/nauka-2032355598.html
Счет на секунды. Сибирская система ускорит помощь при кровопотере
Счет на секунды. Сибирская система ускорит помощь при кровопотере - РИА Новости, 31.07.2025
Счет на секунды. Сибирская система ускорит помощь при кровопотере
Систему для быстрой оценки потери крови с высокой точностью в машинах скорой помощи и реанимациях разработали ученые СибГМУ. Результаты исследования... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:00:00+03:00
2025-07-31T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
минск
сибирский государственный медицинский университет
томск
россия
медицина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Систему для быстрой оценки потери крови с высокой точностью в машинах скорой помощи и реанимациях разработали ученые СибГМУ. Результаты исследования представлены на Международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов к 105-летию Белорусского национального технического университета в Минске.Своевременное выявление кровопотери является критически важным для спасения жизни пациентов в условиях медицины катастроф, когда требуется быстрая оценка состояния пострадавших: при различных авариях, дорожно-транспортных происшествиях и стихийных бедствиях.Как рассказали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), современные медицинские мониторы предоставляют информацию о физиологических показателях пациента в режиме реального времени, что позволяет врачам оценить состояние пациента. Однако качество оценки находится в сильнейшей зависимости от опыта и квалификации медицинского персонала.Специалисты вуза разработали алгоритм, который позволяет автоматизировать процесс оценки кровопотери и снизить роль человеческого фактора. Он направлен на создание модели киберфизической системы для контроля состояния пациентов в машинах бригад скорой медицинской помощи, а также в палатах интенсивной терапии.В основе разработки лежит моделирование геморрагического шока с использованием модифицированного симулятора физиологии человека Pulse Physiology Platform.По словам исследователей университета, для обработки данных применяется нейронная сеть, которая анализирует ключевые показатели: артериальное давление, частоту сердечных сокращений, сатурацию кислорода и другие параметры."На текущем этапе алгоритм был протестирован. Результат удовлетворил специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии", — рассказал студент СибГМУ Глеб Вишталюк.По его словам, проведенный анализ научной литературы показал, что аналогов такой системы в мировой практике пока не существует.Предложенный алгоритм показал высокую эффективность — 99 процентов точности в определении кровопотери по ключевым физиологическим показателям. Для обучения использовалась база данных из более чем 21 840 записей физиологических показателей.На данном этапе перед учеными стоит задача верификации разработанной модели с применением реальных данных из палаты интенсивной терапии. Для ее решения в настоящее время в клиниках СибГМУ интегрирована реанимационно-анестезиологическая информационная система, позволяющая накапливать данные пациентов в палате интенсивной терапии.Разработка создана на базе научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика", открытого в рамках программы развития "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20250730/nauka-2032154162.html
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наука, университетская наука, минск, сибирский государственный медицинский университет, томск, россия, медицина, здоровье - общество, кровь, скорая помощь, давление, кислород, российские инновации, качество жизни
Наука, Наука, Университетская наука, Минск, Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия, Медицина, Здоровье - Общество, Кровь, скорая помощь, Давление, Кислород, Российские инновации, Качество жизни

Счет на секунды. Сибирская система ускорит помощь при кровопотере

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Систему для быстрой оценки потери крови с высокой точностью в машинах скорой помощи и реанимациях разработали ученые СибГМУ. Результаты исследования представлены на Международной научно-технической конференции молодых ученых и студентов к 105-летию Белорусского национального технического университета в Минске.
Своевременное выявление кровопотери является критически важным для спасения жизни пациентов в условиях медицины катастроф, когда требуется быстрая оценка состояния пострадавших: при различных авариях, дорожно-транспортных происшествиях и стихийных бедствиях.
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Как рассказали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), современные медицинские мониторы предоставляют информацию о физиологических показателях пациента в режиме реального времени, что позволяет врачам оценить состояние пациента. Однако качество оценки находится в сильнейшей зависимости от опыта и квалификации медицинского персонала.
Специалисты вуза разработали алгоритм, который позволяет автоматизировать процесс оценки кровопотери и снизить роль человеческого фактора. Он направлен на создание модели киберфизической системы для контроля состояния пациентов в машинах бригад скорой медицинской помощи, а также в палатах интенсивной терапии.
В основе разработки лежит моделирование геморрагического шока с использованием модифицированного симулятора физиологии человека Pulse Physiology Platform.
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По словам исследователей университета, для обработки данных применяется нейронная сеть, которая анализирует ключевые показатели: артериальное давление, частоту сердечных сокращений, сатурацию кислорода и другие параметры.
"На текущем этапе алгоритм был протестирован. Результат удовлетворил специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии", — рассказал студент СибГМУ Глеб Вишталюк.
По его словам, проведенный анализ научной литературы показал, что аналогов такой системы в мировой практике пока не существует.
Предложенный алгоритм показал высокую эффективность — 99 процентов точности в определении кровопотери по ключевым физиологическим показателям. Для обучения использовалась база данных из более чем 21 840 записей физиологических показателей.
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Ученые создали систему, способную "услышать" кровоток в капиллярах
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На данном этапе перед учеными стоит задача верификации разработанной модели с применением реальных данных из палаты интенсивной терапии. Для ее решения в настоящее время в клиниках СибГМУ интегрирована реанимационно-анестезиологическая информационная система, позволяющая накапливать данные пациентов в палате интенсивной терапии.
Разработка создана на базе научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика", открытого в рамках программы развития "Приоритет-2030".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаМинскСибирский государственный медицинский университетТомскРоссияМедицинаЗдоровье - ОбществоКровьскорая помощьДавлениеКислородРоссийские инновацииКачество жизни
 
 
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