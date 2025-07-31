https://ria.ru/20250731/nasa-2032517595.html

НАСА отметит 25-летие заселения МКС в ноябре

НАСА отметит 25-летие заселения МКС в ноябре - РИА Новости, 31.07.2025

НАСА отметит 25-летие заселения МКС в ноябре

НАСА планирует отметить 25-летие заселения Международной космической станции (МКС) в ноябре нынешнего года, этот юбилей считается важной вехой в истории... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:32:00+03:00

2025-07-31T09:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. НАСА планирует отметить 25-летие заселения Международной космической станции (МКС) в ноябре нынешнего года, этот юбилей считается важной вехой в истории агентства, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью в Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф."Безусловно, это важная веха, и НАСА определенно будет отмечать ее в ноябре нынешнего года", - сказал Сиселоф.Он отметил, что за это время удалось очень многое сделать."Если взглянуть на историю полетов человека в космос, то можно увидеть, что многие достижения стали возможны благодаря исследованиям и истории космической станции", - добавил он.Строительство МКС началось в ноябре 1998 года. В нем приняли участие представители 16 стран, в том числе России, США, Франции, Японии, Германии, Великобритании. Второго ноября 2000 года на МКС стартовала первая длительная экспедиция. Командиром экипажа был американский астронавт Уильям Шеперд, в его состав также входили российские космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев.

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