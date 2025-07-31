https://ria.ru/20250731/nasa-2032517053.html
В НАСА рассказали о ситуации с утечкой на модуле "Звезда"
В НАСА рассказали о ситуации с утечкой на модуле "Звезда" - РИА Новости, 31.07.2025
В НАСА рассказали о ситуации с утечкой на модуле "Звезда"
Недавний ремонт на модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) позволил стабилизировать ситуацию с имевшей место утечкой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Недавний ремонт на модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) позволил стабилизировать ситуацию с имевшей место утечкой, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "В течение долгого времена была небольшая утечка на модуле "Звезда", который является российским сегментом МКС. Проведенный несколько недель назад ремонт позволил стабилизировать ситуацию", - сказал Сиселоф. В то же время, подчеркнул он, еще предстоит провести немало исследований. "Мы ожидаем, что будут новые ремонтные работы, но на данный момент все выглядит очень обнадеживающе", - добавил Сиселоф.
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в мире, наса
В НАСА рассказали о ситуации с утечкой на модуле "Звезда"
НАСА: ремонт на модуле "Звезда" стабилизировал ситуацию с утечкой на МКС
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Недавний ремонт на модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) позволил стабилизировать ситуацию с имевшей место утечкой, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф.
"В течение долгого времена была небольшая утечка на модуле "Звезда", который является российским сегментом МКС. Проведенный несколько недель назад ремонт позволил стабилизировать ситуацию", - сказал Сиселоф.
В то же время, подчеркнул он, еще предстоит провести немало исследований.
"Мы ожидаем, что будут новые ремонтные работы, но на данный момент все выглядит очень обнадеживающе", - добавил Сиселоф.