https://ria.ru/20250731/nasa-2032516732.html

НАСА надеется, что сотрудники агентства продолжат посещать запуски "Союзов"

НАСА надеется, что сотрудники агентства продолжат посещать запуски "Союзов" - РИА Новости, 31.07.2025

НАСА надеется, что сотрудники агентства продолжат посещать запуски "Союзов"

НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:26:00+03:00

2025-07-31T09:26:00+03:00

2025-07-31T09:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "Я рассчитываю, что это, безусловно, продолжится", - сказал Сиселоф.

https://ria.ru/20250731/nasa--2032510299.html

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