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НАСА надеется, что сотрудники агентства продолжат посещать запуски "Союзов"
НАСА надеется, что сотрудники агентства продолжат посещать запуски "Союзов" - РИА Новости, 31.07.2025
НАСА надеется, что сотрудники агентства продолжат посещать запуски "Союзов"
НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:26:00+03:00
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2025-07-31T09:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. НАСА рассчитывает, что его специалисты продолжат ездить в Россию на старты космических кораблей "Союз", заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф. "Я рассчитываю, что это, безусловно, продолжится", - сказал Сиселоф.
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россия, наса, в мире
НАСА надеется, что сотрудники агентства продолжат посещать запуски "Союзов"
В НАСА рассчитывают на продолжение посещение специалистами стартов "Союзов" в РФ