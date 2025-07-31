https://ria.ru/20250731/nasa-2032491210.html

В НАСА оценили перспективы диалога с Роскосмосом

В НАСА оценили перспективы диалога с Роскосмосом - РИА Новости, 31.07.2025

В НАСА оценили перспективы диалога с Роскосмосом

Встреча руководителей Роскосмоса и НАСА Дмитрия Баканова и Шона Даффи может задать вектор будущего диалога между двумя ведомствами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:15:00+03:00

2025-07-31T03:15:00+03:00

2025-07-31T03:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Встреча руководителей Роскосмоса и НАСА Дмитрия Баканова и Шона Даффи может задать вектор будущего диалога между двумя ведомствами, заявил РИА Новости представитель НАСА по связям с общественностью при Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди Стивен Сиселоф в преддверии переговоров. "На мой взгляд, этот разговор будет посвящён тому, как проложить этот путь. Посмотрим, как всё сложится", - сказал Сиселоф, отвечая на вопрос о том, есть ли изменения в положительную сторону в кооперации двух агентств с приходом администрации Трампа. Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что Баканов прибыл в США и проведет переговоры с исполняющим обязанности главы НАСА Шоном Даффи 31 июля.

https://ria.ru/20250730/bakanov-2032480530.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, наса, роскосмос