https://ria.ru/20250731/mvd-2032706525.html

МВД объявило в розыск журналистов издания Sota*

МВД объявило в розыск журналистов издания Sota* - РИА Новости, 31.07.2025

МВД объявило в розыск журналистов издания Sota*

МВД России объявило в розыск журналистов издания Sota* Петра Иванова** и Руслана Терехова** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:40:00+03:00

2025-07-31T19:40:00+03:00

2025-07-31T19:40:00+03:00

происшествия

россия

петр иванов

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналистов издания Sota* Петра Иванова** и Руслана Терехова** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в карточке базы розыска Иванова и Терехова. По какой именно статье разыскиваются мужчины, не уточняется. Минюст внес интернет-проект SOTA в реестр иноагентов в 2024 году.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html

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2025

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происшествия, россия, петр иванов