https://ria.ru/20250731/mvd-2032706525.html
МВД объявило в розыск журналистов издания Sota*
МВД объявило в розыск журналистов издания Sota* - РИА Новости, 31.07.2025
МВД объявило в розыск журналистов издания Sota*
МВД России объявило в розыск журналистов издания Sota* Петра Иванова** и Руслана Терехова** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:40:00+03:00
2025-07-31T19:40:00+03:00
2025-07-31T19:40:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск журналистов издания Sota* Петра Иванова** и Руслана Терехова** по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в карточке базы розыска Иванова и Терехова. По какой именно статье разыскиваются мужчины, не уточняется. Минюст внес интернет-проект SOTA в реестр иноагентов в 2024 году.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России** Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html
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происшествия, россия, петр иванов
Происшествия, Россия, Петр Иванов
МВД объявило в розыск журналистов издания Sota*
МВД объявило в розыск журналистов Sota Иванова и Терехова по уголовной статье