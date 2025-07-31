https://ria.ru/20250731/mvd-2032706374.html

МВД предупредило о спам-рассылке вируса Mamont через СМС

МВД предупредило о спам-рассылке вируса Mamont через СМС - РИА Новости, 31.07.2025

МВД предупредило о спам-рассылке вируса Mamont через СМС

Аферисты рассылают вирус Mamont через СМС-сообщения, под предлогом фото- и видео-файлов, на которых якобы изображен получатель письма, предупреждает управление... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:40:00+03:00

2025-07-31T19:40:00+03:00

2025-07-31T19:40:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2875bc6f08157aa8581d740dba36e523.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аферисты рассылают вирус Mamont через СМС-сообщения, под предлогом фото- и видео-файлов, на которых якобы изображен получатель письма, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Фиксируются факты рассылки вредоносного программного обеспечения "Mamont" с расширением .apk через СМС-сообщения! Злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?" или "Смотри, там на фото ты!"", - говорится в сообщении. В ведомстве советуют ни в коем случае не открывать подобные сообщения от кого бы они не приходили.

https://ria.ru/20250729/moshenniki-2032101683.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия