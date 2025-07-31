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МВД предупредило о спам-рассылке вируса Mamont через СМС - РИА Новости, 31.07.2025
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19:40 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/mvd-2032706374.html
МВД предупредило о спам-рассылке вируса Mamont через СМС
МВД предупредило о спам-рассылке вируса Mamont через СМС - РИА Новости, 31.07.2025
МВД предупредило о спам-рассылке вируса Mamont через СМС
Аферисты рассылают вирус Mamont через СМС-сообщения, под предлогом фото- и видео-файлов, на которых якобы изображен получатель письма, предупреждает управление... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:40:00+03:00
2025-07-31T19:40:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аферисты рассылают вирус Mamont через СМС-сообщения, под предлогом фото- и видео-файлов, на которых якобы изображен получатель письма, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Фиксируются факты рассылки вредоносного программного обеспечения "Mamont" с расширением .apk через СМС-сообщения! Злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?" или "Смотри, там на фото ты!"", - говорится в сообщении. В ведомстве советуют ни в коем случае не открывать подобные сообщения от кого бы они не приходили.
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Новости
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД предупредило о спам-рассылке вируса Mamont через СМС

МВД: мошенники рассылают вирус Mamont через СМС

© Pixabay / Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Pixabay / Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аферисты рассылают вирус Mamont через СМС-сообщения, под предлогом фото- и видео-файлов, на которых якобы изображен получатель письма, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Фиксируются факты рассылки вредоносного программного обеспечения "Mamont" с расширением .apk через СМС-сообщения! Злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: "Это ты на видео?" или "Смотри, там на фото ты!"", - говорится в сообщении.
В ведомстве советуют ни в коем случае не открывать подобные сообщения от кого бы они не приходили.
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