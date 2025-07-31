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Малый и средний бизнес Томской области поддержали на 250 миллионов рублей
Малый и средний бизнес Томской области поддержали на 250 миллионов рублей - РИА Новости, 31.07.2025
Малый и средний бизнес Томской области поддержали на 250 миллионов рублей
Гарантийный фонд Томской области в первом полугодии 2025 года предоставил малому и среднему предпринимательству (МСП) 26 поручительств на 250 миллионов рублей,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:42:00+03:00
2025-07-31T15:42:00+03:00
2025-07-31T15:42:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гарантийный фонд Томской области в первом полугодии 2025 года предоставил малому и среднему предпринимательству (МСП) 26 поручительств на 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области. Благодаря этому региональные предприниматели смогли оформить кредиты на 580 миллионов рублей на развитие своего дела. В пресс-службе напомнили, что Гарантийный фонд Томской области предоставляет поручительства бизнесу при получении кредитов в финансовых организациях с целью инвестиционных вложений и пополнения оборотных денежных средств. Поддержка предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область
Малый и средний бизнес Томской области поддержали на 250 миллионов рублей
МСП Томской области поддержали на 250 млн рублей в первом полугодии этого года
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Гарантийный фонд Томской области в первом полугодии 2025 года предоставил малому и среднему предпринимательству (МСП) 26 поручительств на 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства области.
Благодаря этому региональные предприниматели смогли оформить кредиты на 580 миллионов рублей на развитие своего дела.
В пресс-службе напомнили, что Гарантийный фонд Томской области предоставляет поручительства бизнесу при получении кредитов в финансовых организациях с целью инвестиционных вложений и пополнения оборотных денежных средств.
Поддержка предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".