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В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки - РИА Новости, 31.07.2025
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13:27 31.07.2025 (обновлено: 13:45 31.07.2025)
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В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки
В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки - РИА Новости, 31.07.2025
В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки
Четырнадцатилетий мальчик на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку на дороге в деревне Черкасская Кромского района Орловской области, она скончалась в больнице,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:27:00+03:00
2025-07-31T13:45:00+03:00
происшествия
орловская область
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетий мальчик на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку на дороге в деревне Черкасская Кромского района Орловской области, она скончалась в больнице, сообщила пресс-службе региональной прокуратуры. "Предварительно установлено, что 30 июля 2025 года в вечернее время 14-летний подросток, управляя мотоциклом марки Racer Nitro 250, двигаясь по проезжей части автомобильной дороги в деревне Черкасская Кромского района, сбил четырехлетнюю девочку. Несовершеннолетняя скончалась в больнице от полученных травм", - говорится в сообщении. В связи с гибелью ребенка прокуратура Орловской области проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки

В Орловской области подростка обвинили в убийстве 4-летней девочки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетий мальчик на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку на дороге в деревне Черкасская Кромского района Орловской области, она скончалась в больнице, сообщила пресс-службе региональной прокуратуры.
"Предварительно установлено, что 30 июля 2025 года в вечернее время 14-летний подросток, управляя мотоциклом марки Racer Nitro 250, двигаясь по проезжей части автомобильной дороги в деревне Черкасская Кромского района, сбил четырехлетнюю девочку. Несовершеннолетняя скончалась в больнице от полученных травм", - говорится в сообщении.
В связи с гибелью ребенка прокуратура Орловской области проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также правонарушений несовершеннолетних.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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ПроисшествияОрловская область
 
 
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