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В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки

В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки - РИА Новости, 31.07.2025

В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки

Четырнадцатилетий мальчик на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку на дороге в деревне Черкасская Кромского района Орловской области, она скончалась в больнице,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:27:00+03:00

2025-07-31T13:27:00+03:00

2025-07-31T13:45:00+03:00

происшествия

орловская область

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ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетий мальчик на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку на дороге в деревне Черкасская Кромского района Орловской области, она скончалась в больнице, сообщила пресс-службе региональной прокуратуры. "Предварительно установлено, что 30 июля 2025 года в вечернее время 14-летний подросток, управляя мотоциклом марки Racer Nitro 250, двигаясь по проезжей части автомобильной дороги в деревне Черкасская Кромского района, сбил четырехлетнюю девочку. Несовершеннолетняя скончалась в больнице от полученных травм", - говорится в сообщении. В связи с гибелью ребенка прокуратура Орловской области проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250727/voditel-2031698702.html

орловская область

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происшествия, орловская область