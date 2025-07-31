https://ria.ru/20250731/mototsikl-2032578427.html
В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки
В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки - РИА Новости, 31.07.2025
В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки
Четырнадцатилетий мальчик на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку на дороге в деревне Черкасская Кромского района Орловской области, она скончалась в больнице,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:27:00+03:00
2025-07-31T13:27:00+03:00
2025-07-31T13:45:00+03:00
происшествия
орловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ТУЛА, 31 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетий мальчик на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку на дороге в деревне Черкасская Кромского района Орловской области, она скончалась в больнице, сообщила пресс-службе региональной прокуратуры. "Предварительно установлено, что 30 июля 2025 года в вечернее время 14-летний подросток, управляя мотоциклом марки Racer Nitro 250, двигаясь по проезжей части автомобильной дороги в деревне Черкасская Кромского района, сбил четырехлетнюю девочку. Несовершеннолетняя скончалась в больнице от полученных травм", - говорится в сообщении. В связи с гибелью ребенка прокуратура Орловской области проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также правонарушений несовершеннолетних.
https://ria.ru/20250727/voditel-2031698702.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
В Орловской области подростка обвинили в убийстве девочки
В Орловской области подростка обвинили в убийстве 4-летней девочки