https://ria.ru/20250731/moskva-2032627053.html
В центре Москвы ограничили движение транспорта
В центре Москвы ограничили движение транспорта - РИА Новости, 31.07.2025
В центре Москвы ограничили движение транспорта
Ряд участков в центре Москвы временно закрыт для движения транспорта в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:08:00+03:00
2025-07-31T15:08:00+03:00
2025-07-31T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд участков в центре Москвы временно закрыт для движения транспорта в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение временно закрыто: на Тверской улице по направлению в центр; на Боровицкой площади; на Пречистенской набережной; на Большом Каменном мосту и на улице Знаменка", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
В центре Москвы ограничили движение транспорта
В центре Москвы временно ограничили движение транспорта