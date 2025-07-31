https://ria.ru/20250731/moskva-2032627053.html

В центре Москвы ограничили движение транспорта

В центре Москвы ограничили движение транспорта - РИА Новости, 31.07.2025

В центре Москвы ограничили движение транспорта

Ряд участков в центре Москвы временно закрыт для движения транспорта в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:08:00+03:00

2025-07-31T15:08:00+03:00

2025-07-31T15:08:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд участков в центре Москвы временно закрыт для движения транспорта в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение временно закрыто: на Тверской улице по направлению в центр; на Боровицкой площади; на Пречистенской набережной; на Большом Каменном мосту и на улице Знаменка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/pozhar--2032596050.html

москва

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2025

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москва, происшествия