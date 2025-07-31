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В центре Москвы ограничили движение транспорта - РИА Новости, 31.07.2025
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15:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/moskva-2032627053.html
В центре Москвы ограничили движение транспорта
В центре Москвы ограничили движение транспорта - РИА Новости, 31.07.2025
В центре Москвы ограничили движение транспорта
Ряд участков в центре Москвы временно закрыт для движения транспорта в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:08:00+03:00
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москва
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд участков в центре Москвы временно закрыт для движения транспорта в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение временно закрыто: на Тверской улице по направлению в центр; на Боровицкой площади; на Пречистенской набережной; на Большом Каменном мосту и на улице Знаменка", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В центре Москвы ограничили движение транспорта

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд участков в центре Москвы временно закрыт для движения транспорта в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение временно закрыто: на Тверской улице по направлению в центр; на Боровицкой площади; на Пречистенской набережной; на Большом Каменном мосту и на улице Знаменка", - говорится в сообщении.
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