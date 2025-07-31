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В Москве полицейские закрыли 14 нарколабораторий за полгода - РИА Новости, 31.07.2025
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14:27 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/moskva-2032597227.html
В Москве полицейские закрыли 14 нарколабораторий за полгода
В Москве полицейские закрыли 14 нарколабораторий за полгода - РИА Новости, 31.07.2025
В Москве полицейские закрыли 14 нарколабораторий за полгода
Столичные полицейские за первое полугодие 2025 года пресекли 185 оптовых каналов поставки наркотиков и психотропных веществ, закрыли 14 подпольных лабораторий,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:27:00+03:00
2025-07-31T14:27:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичные полицейские за первое полугодие 2025 года пресекли 185 оптовых каналов поставки наркотиков и психотропных веществ, закрыли 14 подпольных лабораторий, изъяли больше 2 тонн веществ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. В четверг под председательством начальника столичного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова состоялось заседание коллегии по подведению итогов за первое полугодие 2025 года. "Оперативная обстановка в столице в начале 2025 года характеризовалась увеличением числа выявленных наркопреступлений на 35,3%... Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела было изъято 2412,1 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечено 185 оптовых каналов поставки в столичный регион наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении. Кроме того, столичными полицейскими в Москве и Подмосковье было выявлено и закрыто 14 подпольных нарколабораторий. На заседании отметили, что в первом полугодии 2025 года правоохранителям удалось добиться снижения наиболее тяжких преступлений: убийство и покушение на убийство - на 24%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 13,2%, кражи – на 12,3%.
https://ria.ru/20250729/vsu-2032163279.html
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве полицейские закрыли 14 нарколабораторий за полгода

Московские полицейские закрыли 14 подпольных нарколабораторий за 2025 год

© РИА Новости / Алексей ФилипповПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Столичные полицейские за первое полугодие 2025 года пресекли 185 оптовых каналов поставки наркотиков и психотропных веществ, закрыли 14 подпольных лабораторий, изъяли больше 2 тонн веществ, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
В четверг под председательством начальника столичного главка МВД генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова состоялось заседание коллегии по подведению итогов за первое полугодие 2025 года.
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"Оперативная обстановка в столице в начале 2025 года характеризовалась увеличением числа выявленных наркопреступлений на 35,3%... Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела было изъято 2412,1 килограммов наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Пресечено 185 оптовых каналов поставки в столичный регион наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.
Кроме того, столичными полицейскими в Москве и Подмосковье было выявлено и закрыто 14 подпольных нарколабораторий.
На заседании отметили, что в первом полугодии 2025 года правоохранителям удалось добиться снижения наиболее тяжких преступлений: убийство и покушение на убийство - на 24%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 13,2%, кражи – на 12,3%.
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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