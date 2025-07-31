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Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии
Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии
Москва и Дамаск договорились продолжать контакты по дипломатической линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:21:00+03:00
2025-07-31T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва и Дамаск договорились продолжать контакты по дипломатической линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы договорились продолжить контакты, и сегодняшние переговоры были весьма полезными. У сирийской делегации еще запланировано на сегодняшний день несколько раундов переговоров в разных инстанциях в Москве", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. При этом Лавров выразил уверенность, что все это сыграет положительную роль в развитии диалога Москвы и Дамаска.
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в мире, москва, дамаск (город), россия, сергей лавров
В мире, Москва, Дамаск (город), Россия, Сергей Лавров
Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии
Лавров: РФ и Сирия договорились продолжать контакты по дипломатической линии