https://ria.ru/20250731/moskva-2032559223.html

Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии

Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии - РИА Новости, 31.07.2025

Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии

Москва и Дамаск договорились продолжать контакты по дипломатической линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:21:00+03:00

2025-07-31T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва и Дамаск договорились продолжать контакты по дипломатической линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы договорились продолжить контакты, и сегодняшние переговоры были весьма полезными. У сирийской делегации еще запланировано на сегодняшний день несколько раундов переговоров в разных инстанциях в Москве", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. При этом Лавров выразил уверенность, что все это сыграет положительную роль в развитии диалога Москвы и Дамаска.

https://ria.ru/20250731/siriya-2032554532.html

москва

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в мире, москва, дамаск (город), россия, сергей лавров