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Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
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12:21 31.07.2025 (обновлено: 13:51 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/moskva-2032559223.html
Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии
Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии
Москва и Дамаск договорились продолжать контакты по дипломатической линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:21:00+03:00
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в мире
москва
дамаск (город)
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва и Дамаск договорились продолжать контакты по дипломатической линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы договорились продолжить контакты, и сегодняшние переговоры были весьма полезными. У сирийской делегации еще запланировано на сегодняшний день несколько раундов переговоров в разных инстанциях в Москве", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани. При этом Лавров выразил уверенность, что все это сыграет положительную роль в развитии диалога Москвы и Дамаска.
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дамаск (город)
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в мире, москва, дамаск (город), россия, сергей лавров
В мире, Москва, Дамаск (город), Россия, Сергей Лавров
Лавров договорился продолжить контакты с главой МИД Сирии

Лавров: РФ и Сирия договорились продолжать контакты по дипломатической линии

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва и Дамаск договорились продолжать контакты по дипломатической линии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы договорились продолжить контакты, и сегодняшние переговоры были весьма полезными. У сирийской делегации еще запланировано на сегодняшний день несколько раундов переговоров в разных инстанциях в Москве", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани.
При этом Лавров выразил уверенность, что все это сыграет положительную роль в развитии диалога Москвы и Дамаска.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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В миреМоскваДамаск (город)РоссияСергей Лавров
 
 
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