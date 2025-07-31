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Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 31.07.2025
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11:01 31.07.2025 (обновлено: 11:04 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/moskva-2032533433.html
Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2025
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россия
лаос
московская область (подмосковье)
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. По итогам переговоров стороны примут ряд совместных документов. Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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лаос
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россия, лаос, московская область (подмосковье), владимир путин
Россия, Лаос, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Лаоса Сисулит возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 31 июля 2025
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
По итогам переговоров стороны примут ряд совместных документов.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.
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