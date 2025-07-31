Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Лаоса Сисулит возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 31 июля 2025
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
По итогам переговоров стороны примут ряд совместных документов.
Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.