https://ria.ru/20250731/moskva-2032533433.html

Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 31.07.2025

Президент Лаоса возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:01:00+03:00

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россия

лаос

московская область (подмосковье)

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. По итогам переговоров стороны примут ряд совместных документов. Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.

https://ria.ru/20250730/rpts-2032474549.html

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лаос

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россия, лаос, московская область (подмосковье), владимир путин