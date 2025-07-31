https://ria.ru/20250731/moshennichestvo-2032492767.html

В ОП рассказали, как не стать жертвой мошенников

В ОП рассказали, как не стать жертвой мошенников - РИА Новости, 31.07.2025

В ОП рассказали, как не стать жертвой мошенников

Гражданам, которые стали жертвами мошенников, оформив кредит или займ, а затем передав деньги злоумышленникам, следует незамедлительно сообщить в банковскую... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:40:00+03:00

2025-07-31T03:40:00+03:00

2025-07-31T03:40:00+03:00

россия

общество

мошенничество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гражданам, которые стали жертвами мошенников, оформив кредит или займ, а затем передав деньги злоумышленникам, следует незамедлительно сообщить в банковскую организацию об оформлении кредита и обратиться в ближайшее отделение полиции, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Сообщить в банковскую или микрофинансовую организацию о том, что на ваше имя был оформлен кредит, займ. Сделать это желательно незамедлительно после того, как сразу узнали об этом. Сообщите сотрудникам банка, МФО, что вы не оформляли кредит, займ и вероятнее всего это произошло ввиду действий мошенников путем перехвата учетной записи аккаунта, под влиянием обмана и тому подобное. Обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества", - рассказал Машаров. Он отметил, что, в случае возбуждения уголовного дела, гражданину выдадут на руки два постановления: о возбуждении уголовного дела и о признании его потерпевшим, а в случае отказа в возбуждении уголовного дела - необходимо обращаться в прокуратуру с целью обжалования. Машаров подчеркнул, что необходимо попросить следователя назначить психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, результаты которой пригодятся в качестве доказательства на суде. "Обратиться с досудебной претензией в банковскую или микрофинансовую организацию с целью аннулирования долга, прикрепив два постановления из полиции и заключение экспертов. В случае отказа - обращаться в суд с исковым заявлением по факту признания кредита, займа недействительным. Важно: других инстанций, которые бы могли это сделать, не существует - признание кредита недействительным происходит только в судебном порядке", - добавил Машаров. Машаров также отметил, что зачастую гражданам не хватает сил и терпения, чтобы оспорить кредиты, оформленные мошенниками, и полностью пройти данную процедуру. Он считает, что только социальная реклама поможет "победить эпидемию дистанционного мошенничества", так как большинство схем мошенничества связаны с доверчивостью граждан, и только с помощью активной и обширной информационной кампании можно победить эту "болезнь". "Несмотря на то, что есть и Определение Конституционного суда РФ и Определения Верховного суда РФ - правоприменительная практика по данной категории дел все еще неоднородна. Наряду с актами, в которых суды руководствуются вышеуказанными позициями, существуют прямо противоположные решения, где отмечается, что гражданин сам дает распоряжение на зачисление денежным средств третьим лицам с помощью SMS-сообщения", - отметил Машаров. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов отметил, что проблема массового мошенничества породила правоприменительную практику по делам о признании кредитов, взятых под влиянием дистанционных мошенников, недействительными. В феврале 2025 году на площадке ОП РФ Машаров совместно со своим помощником Мэри Гудовой начали вести приемы граждан, пострадавших от действий дистанционных мошенников. Машаров подчеркнул, что в рамках данных приемов гражданам оказывают бесплатную квалифицированную юридическую помощь по признанию кредитов и займов недействительными.

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

https://ria.ru/20250729/moshenniki-2032055454.html

https://ria.ru/20250723/shadaev-2030893915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, мошенничество