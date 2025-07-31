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Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года" - РИА Новости, 31.07.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:06 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/moor-2032664868.html
Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года"
Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года" - РИА Новости, 31.07.2025
Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года"
Шесть компаний Тюменской области победили в восьми номинациях окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года", сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:06:00+03:00
2025-07-31T17:06:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 31 июл — РИА Новости. Шесть компаний Тюменской области победили в восьми номинациях окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года", сообщил губернатор Александр Моор. "Наш регион – в числе лидеров по количеству призовых мест среди субъектов УрФО в окружном этапе Всероссийской премии "Экспортер года". Шесть предприятий Тюменской области стали победителями в восьми номинациях. Поздравляю всех победителей премии. Желаю удачи на всероссийском этапе", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор. В число победителей от Тюменской области вошел Заводоуковский маслозавод. Он признан лучшим в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди компаний малого и среднего бизнеса. С 2006 года на предприятии производят рафинированное, дезодорированное рапсовое масло. Также первого места в номинации "Экпортер года в сфере услуг" удостоена тюменская компания Dream, которая экспортирует комплексное обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений, санитарную обработку. Губернатор отметил, что премия "Экспортер года" входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Тюменской области для поддержки местных экспортеров регулярно организуют бизнес-миссии в разные страны, обучающие мероприятия. Благодаря этому в том числе в 2024 году объем внешней торговли Тюменской области увеличился на 26%.
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года"

Моор: тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 31 июл — РИА Новости. Шесть компаний Тюменской области победили в восьми номинациях окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года", сообщил губернатор Александр Моор.
"Наш регион – в числе лидеров по количеству призовых мест среди субъектов УрФО в окружном этапе Всероссийской премии "Экспортер года". Шесть предприятий Тюменской области стали победителями в восьми номинациях. Поздравляю всех победителей премии. Желаю удачи на всероссийском этапе", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор.
В число победителей от Тюменской области вошел Заводоуковский маслозавод. Он признан лучшим в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди компаний малого и среднего бизнеса. С 2006 года на предприятии производят рафинированное, дезодорированное рапсовое масло. Также первого места в номинации "Экпортер года в сфере услуг" удостоена тюменская компания Dream, которая экспортирует комплексное обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений, санитарную обработку.
Губернатор отметил, что премия "Экспортер года" входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Тюменской области для поддержки местных экспортеров регулярно организуют бизнес-миссии в разные страны, обучающие мероприятия. Благодаря этому в том числе в 2024 году объем внешней торговли Тюменской области увеличился на 26%.
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