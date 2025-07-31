https://ria.ru/20250731/moor-2032664868.html

Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года"

Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года" - РИА Новости, 31.07.2025

Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года"

Шесть компаний Тюменской области победили в восьми номинациях окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года", сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:06:00+03:00

2025-07-31T17:06:00+03:00

2025-07-31T17:06:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 31 июл — РИА Новости. Шесть компаний Тюменской области победили в восьми номинациях окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года", сообщил губернатор Александр Моор. "Наш регион – в числе лидеров по количеству призовых мест среди субъектов УрФО в окружном этапе Всероссийской премии "Экспортер года". Шесть предприятий Тюменской области стали победителями в восьми номинациях. Поздравляю всех победителей премии. Желаю удачи на всероссийском этапе", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор. В число победителей от Тюменской области вошел Заводоуковский маслозавод. Он признан лучшим в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" среди компаний малого и среднего бизнеса. С 2006 года на предприятии производят рафинированное, дезодорированное рапсовое масло. Также первого места в номинации "Экпортер года в сфере услуг" удостоена тюменская компания Dream, которая экспортирует комплексное обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений, санитарную обработку. Губернатор отметил, что премия "Экспортер года" входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Тюменской области для поддержки местных экспортеров регулярно организуют бизнес-миссии в разные страны, обучающие мероприятия. Благодаря этому в том числе в 2024 году объем внешней торговли Тюменской области увеличился на 26%.

https://ria.ru/20250731/utro-2032598791.html

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тюменская область, александр моор