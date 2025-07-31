https://ria.ru/20250731/moloko-2032492589.html

Роспотребнадзор разъяснил, как правильно выбрать молоко

Роспотребнадзор разъяснил, как правильно выбрать молоко - РИА Новости, 31.07.2025

Роспотребнадзор разъяснил, как правильно выбрать молоко

Качественное молоко должно быть однородным, без осадка и посторонних запахов, поэтому при его выборе нужно обратить внимание на его внешний вид, цвет и запах,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:37:00+03:00

2025-07-31T03:37:00+03:00

2025-07-31T03:37:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

молоко

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Качественное молоко должно быть однородным, без осадка и посторонних запахов, поэтому при его выборе нужно обратить внимание на его внешний вид, цвет и запах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Роспотребнадзор в условиях разнообразия молочной продукции на прилавках магазинов разъяснил, как правильно выбрать молоко. Сначала необходимо проверить целостность упаковки, не следует приобретать молоко, если она повреждена или имеет вмятины. Также важна четкая информация о сроке годности, условиях хранения и температурном режиме. "Молоко является продуктом, состоящим из одного компонента, поэтому на этикетке может отсутствовать раздел "состав". Вполне допустимо встретить фразы, такие как "Изготовлено из коровьего молока" или "Изготовлено из цельного молока". Также может быть указано: "Состав: цельное молоко, обезжиренное молоко", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. В ведомстве отметили, что молоко должно храниться в холодильнике. При его покупке в торговой сети нужно убедиться, что оно хранилось при правильной температуре. Нагревание продукта в магазинах может негативно сказаться на его качестве. Там добавили, что существуют различные виды молока, поэтому нужно ознакомиться с характеристиками каждого типа, чтобы выбрать тот, который наилучшим образом соответствует потребностям и предпочтениям. "При выборе молока обратите внимание на его внешний вид, цвет и запах. Качественное молоко должно быть однородным, без осадка и посторонних запахов", - уточнили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250717/hn-2029766516.html

https://ria.ru/20250726/rospotrebnadzor-2031553490.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), молоко