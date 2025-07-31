https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032672993.html

Власти Молдавии могут помешать регистрации нового оппозиционного блока

Власти Молдавии могут помешать регистрации нового оппозиционного блока - РИА Новости, 31.07.2025

Власти Молдавии могут помешать регистрации нового оппозиционного блока

Власти Молдавии могут попытаться помешать регистрации нового оппозиционного блока, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:22:00+03:00

2025-07-31T17:22:00+03:00

2025-07-31T17:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут попытаться помешать регистрации нового оппозиционного блока, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах - зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах 28 сентября, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным. "Я думаю, что власти создадут препятствия для регистрации блока. Вряд ли власть решит полностью исключить из гонки одну из сильнейших оппозиционных сил, в этом смысле сами выборы теряют смысл, проще всего будет их бойкотировать. Думаю, что правящая партия "Действие и солидарность" побоится пойти по пути полного исключения оппозиции, но нервы блоку пощекочет", - заявил Чуря. По его словам, создание этого нового блока в открытом формате может способствовать вовлечению новых партий в политическую борьбу, поскольку к нему могут присоединиться и другие партии. "Я уверен, что у блока есть шансы на большинство голосов внутри страны - они могут набрать максимум до 45%, однако дальше будет играть большое значение голоса диаспоры, которые традиционно будут поддерживать провластные прозападные политсилы", - добавил аналитик. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиция подала жалобу на решение ЦИК в суд. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250731/sandu--2032587802.html

https://ria.ru/20250730/zaharova-2032479263.html

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