https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032628786.html
В Молдавии сделали дерзкое заявление о российской армии в Приднестровье
В Молдавии сделали дерзкое заявление о российской армии в Приднестровье - РИА Новости, 31.07.2025
В Молдавии сделали дерзкое заявление о российской армии в Приднестровье
От российской армии в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике возможно избавиться мирным путем, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:12:00+03:00
2025-07-31T15:12:00+03:00
2025-07-31T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. От российской армии в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике возможно избавиться мирным путем, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Newsmaker."Главный вопрос — как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей. Потому что именно это нам нужно — окно возможностей", — сказала она.Президент Молдавии отметила, что стране важно быть готовой к изменениям и сохранить мир и спокойствие.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В этом году исполнилось 33 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности
https://ria.ru/20250731/sandu--2032587802.html
https://ria.ru/20250730/gosduma-2032407342.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Майя Санду
В Молдавии сделали дерзкое заявление о российской армии в Приднестровье
Санду: от российской армии в ПМР можно избавиться мирным путем