https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032628786.html

В Молдавии сделали дерзкое заявление о российской армии в Приднестровье

В Молдавии сделали дерзкое заявление о российской армии в Приднестровье - РИА Новости, 31.07.2025

В Молдавии сделали дерзкое заявление о российской армии в Приднестровье

От российской армии в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике возможно избавиться мирным путем, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:12:00+03:00

2025-07-31T15:12:00+03:00

2025-07-31T15:13:00+03:00

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. От российской армии в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике возможно избавиться мирным путем, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Newsmaker."Главный вопрос — как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей. Потому что именно это нам нужно — окно возможностей", — сказала она.Президент Молдавии отметила, что стране важно быть готовой к изменениям и сохранить мир и спокойствие.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.В этом году исполнилось 33 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности

https://ria.ru/20250731/sandu--2032587802.html

https://ria.ru/20250730/gosduma-2032407342.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, майя санду