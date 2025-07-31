https://ria.ru/20250731/moldavija-2032705387.html

Власти Молдавии готовятся к запрету Telegram, считает Таубер

Власти Молдавии готовятся к запрету Telegram, считает Таубер - РИА Новости, 31.07.2025

Власти Молдавии готовятся к запрету Telegram, считает Таубер

Власти Молдавии готовятся к тому, чтобы в нужный момент запретить мессенджер Telegram, который стал последним свободным пространством, где люди могут... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:33:00+03:00

2025-07-31T19:33:00+03:00

2025-07-31T19:33:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

марина таубер

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/53/1497305301_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1adb846ca774a13c3e3e3669285fd2af.jpg

КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Власти Молдавии готовятся к тому, чтобы в нужный момент запретить мессенджер Telegram, который стал последним свободным пространством, где люди могут высказывать свое мнение, заявила РИА Новости депутат, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Президент Молдавии Майя Санду в среду на брифинге бездоказательно обвинила Россию в подготовке к вмешательству в парламентские выборы в республике. Санду также заявила, что администрация Telegram игнорирует запросы госорганов республики, которые, по ее словам, пытаются бороться с якобы имеющими место схемами покупки голосов избирателей. "Заявления Майи Санду о Telegram — это уже не просто медийная истерика, а новый виток репрессий. Telegram стал последним свободным пространством, где люди говорят открыто, делятся фактами и объединяются. Именно поэтому власть сейчас готовить почву для того, чтобы можно было в нужный момент его закрыть, это не борьба с манипуляциями — это попытка уничтожить всё, что не под контролем партии "Действие и солидарность", - заявила Таубер. Она напомнила, что осенью 2024 года в преддверии президентских выборов власти Молдавии уже закрыли сотни Telegram-каналов, поэтому логично ожидать, что и в преддверии парламентских выборов в сентябре эта практика повторится. Таубер полагает, что правящая партия осознает потерю поддержки со стороны народа, поэтому власть может столкнуться с протестом голосованием на выборах. "Я думаю, что когда руководство страны всерьёз обвиняет мессенджер в "покупке голосов" и "дезинформации", становится ясно: власть боится не фейков, а правды. За громкими обвинениями скрывается главное — неспособность этой власти решать реальные проблемы и попытка отвлечь внимание народа от своих многочисленных промахов. Страна тонет в бедности, люди уезжают, медицина и образование разрушаются — и чтобы не слышать об этом, они стараются заглушить любые голоса несогласных", - подчеркнула Таубер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032628786.html

https://ria.ru/20250731/sandu--2032587802.html

https://ria.ru/20250731/rossiya-2032648317.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, telegram