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Шор заявил о подготовке Санду к фальсификации выборов

Шор заявил о подготовке Санду к фальсификации выборов - РИА Новости, 31.07.2025

Шор заявил о подготовке Санду к фальсификации выборов

Режим президента Молдавии Майи Санду начал подготовку к фальсификации парламентских выборов, заявил молдавский оппозиционный политик и лидер блока "Победа" Илан РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:19:00+03:00

2025-07-31T11:19:00+03:00

2025-07-31T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режим президента Молдавии Майи Санду начал подготовку к фальсификации парламентских выборов, заявил молдавский оппозиционный политик и лидер блока "Победа" Илан Шор. Очередные выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября. "Она (Санду - ред.) прекрасно понимает, что проигрывает выборы и народ Молдавии ее больше не поддерживает. Идет подготовка к массовой фальсификации, это удобно делать на фоне обвинения всех вокруг во вмешательстве... Санду делает тотальную зачистку...", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24". Политик не исключил, что в Молдавии могут начаться протесты из-за политики президента и парламентских выборов. Ранее Санду после заседания высшего совета безопасности республики заявила, что Россия якобы готовится к вмешательству в молдавские парламентские выборы, при этом она не предоставила никаких доказательств. Блок из трех оппозиционных партий - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона и "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах – был зарегистрирован во вторник в республике для участия в парламентских выборах, в тот же день к нему присоединилась Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным. Оппозиционные силы республики ранее критиковали власти за использование темы "внешних угроз" в политических целях, подчеркивая, что подобная риторика направлена на отвлечение внимания от внутренних государственных проблем. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250707/sandu-2027742268.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, илан шор, василий тарлев, sputnik молдова