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ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 31.07.2025 (обновлено: 12:49 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/mo-2032562928.html
ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра
ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра
Российские бойцы зачистили более 4200 зданий за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:39:00+03:00
2025-07-31T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские бойцы зачистили более 4200 зданий за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ."Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА", - приводятся подробности операции по освобождению Часова Яра.
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра

МО: ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские бойцы зачистили более 4200 зданий за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ.
"Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА", - приводятся подробности операции по освобождению Часова Яра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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