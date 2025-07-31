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ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра

ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

ВС России зачистили более 4200 зданий во время освобождения Часова Яра

Российские бойцы зачистили более 4200 зданий за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:39:00+03:00

2025-07-31T12:39:00+03:00

2025-07-31T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские бойцы зачистили более 4200 зданий за время освобождения Часова Яра, сообщило Минобороны РФ."Зачищено от противника более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА", - приводятся подробности операции по освобождению Часова Яра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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