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Мишустин рассказал о поддержке участников СВО - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/mishustin-2032652760.html
Мишустин рассказал о поддержке участников СВО
Мишустин рассказал о поддержке участников СВО - РИА Новости, 31.07.2025
Мишустин рассказал о поддержке участников СВО
Всесторонняя поддержка героев СВО является приоритетом в работе кабмина, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:32:00+03:00
2025-07-31T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
омская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всесторонняя поддержка героев СВО является приоритетом в работе кабмина, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг Мишустин рассказал о результатах поездки в Омскую область, где он посетил несколько объектов здравоохранения и образования. "Приняли ряд решений по госпиталю и поликлинике для ветеранов войн, чтобы участники специальной военной операции проходили лечение, восстановление в комфортных условиях. Всесторонняя поддержка наших героев – это один из ключевых приоритетов работы правительства", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250702/putin-2026817189.html
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россия, омская область, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Омская область, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о поддержке участников СВО

Мишустин: поддержка героев СВО является приоритетом в работе правительства

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всесторонняя поддержка героев СВО является приоритетом в работе кабмина, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг Мишустин рассказал о результатах поездки в Омскую область, где он посетил несколько объектов здравоохранения и образования.
"Приняли ряд решений по госпиталю и поликлинике для ветеранов войн, чтобы участники специальной военной операции проходили лечение, восстановление в комфортных условиях. Всесторонняя поддержка наших героев – это один из ключевых приоритетов работы правительства", - сказал Мишустин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОмская областьМихаил Мишустин
 
 
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