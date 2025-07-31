https://ria.ru/20250731/mishustin-2032652760.html

Мишустин рассказал о поддержке участников СВО

Мишустин рассказал о поддержке участников СВО - РИА Новости, 31.07.2025

Мишустин рассказал о поддержке участников СВО

Всесторонняя поддержка героев СВО является приоритетом в работе кабмина, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:32:00+03:00

2025-07-31T16:32:00+03:00

2025-07-31T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

омская область

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c81aa236e572f7205752e4a8b66b8fc4.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Всесторонняя поддержка героев СВО является приоритетом в работе кабмина, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства в четверг Мишустин рассказал о результатах поездки в Омскую область, где он посетил несколько объектов здравоохранения и образования. "Приняли ряд решений по госпиталю и поликлинике для ветеранов войн, чтобы участники специальной военной операции проходили лечение, восстановление в комфортных условиях. Всесторонняя поддержка наших героев – это один из ключевых приоритетов работы правительства", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250702/putin-2026817189.html

россия

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, омская область, михаил мишустин