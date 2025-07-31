Мирошник заявил об издевательствах ВСУ над жителями Часова Яра
Мирошник: Россия располагает фактами издевательств ВСУ над жителями Часова Яра
© Getty Images / AnadoluЧасов Яр
© Getty Images / Anadolu
Часов Яр. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Россия располагает фактами издевательств со стороны военнослужащих ВСУ и убийств ими мирных жителей Часова Яра, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее 31 июля Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе.
"Часов Яр – это еще одна точка напряжения, откуда одна за одной приходят сообщения с подтвержденными фактами и показаниями пострадавших мирных жителей, в подавляющем большинстве граждан Украины, об издевательствах украинских боевиков над гражданским населением, которому просто не оставляют выбора: либо насильственно эвакуируют вглубь Украины, либо проводят тотальную зачистку гражданского населения перед тем, как покинуть территорию отдельных населенных пунктов под давлением российских вооруженных сил", - сказал Мирошник.
Он уточнил, что уже на протяжении года фиксируются факты и собираются свидетельства о расстрелах со стороны ВСУ людей, которые пытались покинуть территорию Часова Яра, использования гражданских лиц как живого щита, а также всяческие попытки уничтожения остающихся людей в своих домах, подвалах, то есть поджоги, забрасывание гранатами и минирование гражданских сооружений, где оставались мирные люди.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.