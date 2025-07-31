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В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек
В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек - РИА Новости, 31.07.2025
В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек
Самолет экстренно сел в американском штате Миннесота из-за сильной турбулентности, 25 человек попали в больницы. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:24:00+03:00
2025-07-31T10:24:00+03:00
2025-07-31T14:27:00+03:00
миннесота
солт-лейк-сити
амстердам
delta air lines
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Самолет экстренно сел в американском штате Миннесота из-за сильной турбулентности, 25 человек попали в больницы. "Двадцать пять человек, находившихся на борту, были доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи", — сообщила авиакомпания Delta Air Lines.Рейс DL56 летел из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. После того, как он попал в зону сильной турбулентности, его перенаправили в международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол. Как сообщил телеканал ABC News, на борту было 275 пассажиров и 13 членов экипажа.
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
миннесота
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миннесота, солт-лейк-сити, амстердам, delta air lines
Миннесота, Солт-Лейк-Сити, Амстердам, Delta Air Lines
В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек
В США более 20 человек госпитализировали из-за турбулентности самолета