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В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек - РИА Новости, 31.07.2025
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10:24 31.07.2025 (обновлено: 14:27 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/minnesota-2032526461.html
В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек
В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек - РИА Новости, 31.07.2025
В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек
Самолет экстренно сел в американском штате Миннесота из-за сильной турбулентности, 25 человек попали в больницы. РИА Новости, 31.07.2025
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миннесота
солт-лейк-сити
амстердам
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Самолет экстренно сел в американском штате Миннесота из-за сильной турбулентности, 25 человек попали в больницы. "Двадцать пять человек, находившихся на борту, были доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи", — сообщила авиакомпания Delta Air Lines.Рейс DL56 летел из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. После того, как он попал в зону сильной турбулентности, его перенаправили в международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол. Как сообщил телеканал ABC News, на борту было 275 пассажиров и 13 членов экипажа.
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миннесота, солт-лейк-сити, амстердам, delta air lines
Миннесота, Солт-Лейк-Сити, Амстердам, Delta Air Lines
В США после экстренной посадки самолета госпитализировали 25 человек

В США более 20 человек госпитализировали из-за турбулентности самолета

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouСамолет Delta Air Lines
Самолет Delta Air Lines - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Самолет Delta Air Lines. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Самолет экстренно сел в американском штате Миннесота из-за сильной турбулентности, 25 человек попали в больницы.
"Двадцать пять человек, находившихся на борту, были доставлены в местные больницы для обследования и оказания медицинской помощи", — сообщила авиакомпания Delta Air Lines.
Рейс DL56 летел из Солт-Лейк-Сити в Амстердам. После того, как он попал в зону сильной турбулентности, его перенаправили в международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол.
Как сообщил телеканал ABC News, на борту было 275 пассажиров и 13 членов экипажа.
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МиннесотаСолт-Лейк-СитиАмстердамDelta Air Lines
 
 
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