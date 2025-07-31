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В Омске задержали мигранта за домогательства к девушке
В Омске задержали мигранта за домогательства к девушке - РИА Новости, 31.07.2025
В Омске задержали мигранта за домогательства к девушке
Мигранта, которого подозревают в сексуальном домогательстве к 16-летней девушке, задержали в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Омской области. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:36:00+03:00
2025-07-31T22:36:00+03:00
2025-07-31T22:36:00+03:00
происшествия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 31 июл - РИА Новости. Мигранта, которого подозревают в сексуальном домогательстве к 16-летней девушке, задержали в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Омской области. В региональном СК РИА Новости уточнили, что задержан 33-летний житель Узбекистана, которого подозревают в "насильственных действиях сексуального характера" в отношении несовершеннолетней. Преступление произошло в поселке Магистральный Омского района. "Подозреваемый, житель иностранного государства, подошел к ранее не знакомой 16-летней девушке и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся. Однако благодаря активным совместным действиям сотрудников следственного комитета и полиции подозреваемый был задержан", - сообщили в пресс-службе. О ситуации стало известно после обращения бабушки пострадавшей девушки. Пострадавшая рассказала, что шла по переулку вблизи улицы Тихой и увидела сидящего с бутылкой в руках мужчину. Когда они прошла мимо, услышала приближающиеся шаги. Иностранец догнал ее и начал хватать, при этом мастурбируя. Девушка вырвалась и убежала к проживающей неподалеку бабушке. С мужчиной работают следователи, его планируют арестовать. Мигранту грозит от 8 до 15 лет колонии.
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происшествия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске задержали мигранта за домогательства к девушке
В Омске задержали мигранта за приставания к 16-летней девушке
ОМСК, 31 июл - РИА Новости. Мигранта, которого подозревают в сексуальном домогательстве к 16-летней девушке, задержали в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Омской области.
В региональном СК
РИА Новости уточнили, что задержан 33-летний житель Узбекистана
, которого подозревают в "насильственных действиях сексуального характера" в отношении несовершеннолетней. Преступление произошло в поселке Магистральный Омского района
.
"Подозреваемый, житель иностранного государства, подошел к ранее не знакомой 16-летней девушке и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся. Однако благодаря активным совместным действиям сотрудников следственного комитета и полиции подозреваемый был задержан", - сообщили в пресс-службе.
О ситуации стало известно после обращения бабушки пострадавшей девушки. Пострадавшая рассказала, что шла по переулку вблизи улицы Тихой и увидела сидящего с бутылкой в руках мужчину. Когда они прошла мимо, услышала приближающиеся шаги. Иностранец догнал ее и начал хватать, при этом мастурбируя. Девушка вырвалась и убежала к проживающей неподалеку бабушке. С мужчиной работают следователи, его планируют арестовать. Мигранту грозит от 8 до 15 лет колонии.