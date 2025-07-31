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Медведев призвал формировать справедливые механизмы наблюдения за выборами - РИА Новости, 31.07.2025
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14:39 31.07.2025 (обновлено: 16:38 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032610210.html
Медведев призвал формировать справедливые механизмы наблюдения за выборами
Медведев призвал формировать справедливые механизмы наблюдения за выборами - РИА Новости, 31.07.2025
Медведев призвал формировать справедливые механизмы наблюдения за выборами
Глава партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал формировать более справедливые механизмы наблюдения за электоральными... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:39:00+03:00
2025-07-31T16:38:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал формировать более справедливые механизмы наблюдения за электоральными процессами в странах на фоне случаев вмешательств со стороны западных стран. "Для борьбы с деструктивными практиками такого рода (вмешательство в электоральные процессы - ред.) нужно формировать более справедливые механизмы наблюдения за электоральными процессами, учитывать при этом, естественно, и культурно-цивилизационную самобытность государств, их историю, потому что все мы разные, и этого тоже нельзя забывать", - сказал Медведев на рабочем совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!". Он также подчеркнул что Россия готова оказывать методическую помощь партнерам для противодействия вмешательству во внутренние электоральные процессы. "Нужно оказывать партнерам методическую помощь для противодействия внешнему влиянию на наши внутренние, подчеркиваю, электоральные процессы. Наша страна, то есть Российская Федерация, к этому, естественно, готова", - сказал Медведев.
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в мире, россия, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал формировать справедливые механизмы наблюдения за выборами

Медведев: нужно формировать более справедливые механизмы наблюдения за выборами

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал формировать более справедливые механизмы наблюдения за электоральными процессами в странах на фоне случаев вмешательств со стороны западных стран.
"Для борьбы с деструктивными практиками такого рода (вмешательство в электоральные процессы - ред.) нужно формировать более справедливые механизмы наблюдения за электоральными процессами, учитывать при этом, естественно, и культурно-цивилизационную самобытность государств, их историю, потому что все мы разные, и этого тоже нельзя забывать", - сказал Медведев на рабочем совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".
Он также подчеркнул что Россия готова оказывать методическую помощь партнерам для противодействия вмешательству во внутренние электоральные процессы.
"Нужно оказывать партнерам методическую помощь для противодействия внешнему влиянию на наши внутренние, подчеркиваю, электоральные процессы. Наша страна, то есть Российская Федерация, к этому, естественно, готова", - сказал Медведев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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