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Медведев призвал формировать справедливые механизмы наблюдения за выборами

Медведев призвал формировать справедливые механизмы наблюдения за выборами - РИА Новости, 31.07.2025

Медведев призвал формировать справедливые механизмы наблюдения за выборами

Глава партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал формировать более справедливые механизмы наблюдения за электоральными... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:39:00+03:00

2025-07-31T14:39:00+03:00

2025-07-31T16:38:00+03:00

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал формировать более справедливые механизмы наблюдения за электоральными процессами в странах на фоне случаев вмешательств со стороны западных стран. "Для борьбы с деструктивными практиками такого рода (вмешательство в электоральные процессы - ред.) нужно формировать более справедливые механизмы наблюдения за электоральными процессами, учитывать при этом, естественно, и культурно-цивилизационную самобытность государств, их историю, потому что все мы разные, и этого тоже нельзя забывать", - сказал Медведев на рабочем совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!". Он также подчеркнул что Россия готова оказывать методическую помощь партнерам для противодействия вмешательству во внутренние электоральные процессы. "Нужно оказывать партнерам методическую помощь для противодействия внешнему влиянию на наши внутренние, подчеркиваю, электоральные процессы. Наша страна, то есть Российская Федерация, к этому, естественно, готова", - сказал Медведев.

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в мире, россия, дмитрий медведев, единая россия