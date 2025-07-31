Медведев прокомментировал конфликт между Ираном и Израилем
Медведев: ядерная тема в конфликте между Ираном и Израилем создавала риски
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предметом конфликта между Ираном и Израилем была ядерная тема, что создавало риски для всех окружающих стран, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Событий было много, известные события на Ближнем Востоке, я имею в виду конфликт между Израилем и Исламской Республикой Иран, последующими действиями Соединенных Штатов Америки. Здесь, очевидно, встает тема устава Организации Объединенных Наций (ООН - ред.) и правомерности подобного поведения. Это была сложная история. Предметом конфликта была ядерная тема, и, естественно, это создавало риски для всех окружающих стран", - сказал он на совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".