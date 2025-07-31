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Медведев прокомментировал конфликт между Ираном и Израилем - РИА Новости, 31.07.2025
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14:13 31.07.2025 (обновлено: 14:28 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032590423.html
Медведев прокомментировал конфликт между Ираном и Израилем
Медведев прокомментировал конфликт между Ираном и Израилем - РИА Новости, 31.07.2025
Медведев прокомментировал конфликт между Ираном и Израилем
Предметом конфликта между Ираном и Израилем была ядерная тема, что создавало риски для всех окружающих стран, заявил председатель "Единой России", замглавы... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:13:00+03:00
2025-07-31T14:28:00+03:00
иран
израиль
сша
в мире
ближний восток
дмитрий медведев
дональд трамп
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предметом конфликта между Ираном и Израилем была ядерная тема, что создавало риски для всех окружающих стран, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Событий было много, известные события на Ближнем Востоке, я имею в виду конфликт между Израилем и Исламской Республикой Иран, последующими действиями Соединенных Штатов Америки. Здесь, очевидно, встает тема устава Организации Объединенных Наций (ООН - ред.) и правомерности подобного поведения. Это была сложная история. Предметом конфликта была ядерная тема, и, естественно, это создавало риски для всех окружающих стран", - сказал он на совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250621/medvedev-2024531633.html
https://ria.ru/20250622/ataka-2024643812.html
иран
израиль
сша
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иран, израиль, сша, в мире, ближний восток, дмитрий медведев, дональд трамп, единая россия, оон
Иран, Израиль, США, В мире, Ближний Восток, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Единая Россия, ООН
Медведев прокомментировал конфликт между Ираном и Израилем

Медведев: ядерная тема в конфликте между Ираном и Израилем создавала риски

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Предметом конфликта между Ираном и Израилем была ядерная тема, что создавало риски для всех окружающих стран, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Событий было много, известные события на Ближнем Востоке, я имею в виду конфликт между Израилем и Исламской Республикой Иран, последующими действиями Соединенных Штатов Америки. Здесь, очевидно, встает тема устава Организации Объединенных Наций (ООН - ред.) и правомерности подобного поведения. Это была сложная история. Предметом конфликта была ядерная тема, и, естественно, это создавало риски для всех окружающих стран", - сказал он на совещании постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Медведев назвал ядерную программу Ирана вопросом выживания страны
21 июня, 18:41
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США неожиданно отреагировали на слова Медведева об атаке на Иран
22 июня, 14:53
 
ИранИзраильСШАВ миреБлижний ВостокДмитрий МедведевДональд ТрампЕдиная РоссияООН
 
 
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