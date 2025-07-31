Рейтинг@Mail.ru
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 31.07.2025 (обновлено: 14:21 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032589448.html
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике - РИА Новости, 31.07.2025
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике
Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:09:00+03:00
2025-07-31T14:21:00+03:00
в мире
дмитрий медведев
сша
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!"Он добавил, что введение пошлин на товары стран БРИКС со стороны США - это дополнение к постоянным угрозам.
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032531699.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий медведев, сша, россия, брикс
В мире, Дмитрий Медведев, США, Россия, БРИКС
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике

Медведев: разговоры о пошлинах и тарифах приводят к напряжению в экономике мира

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!"
Он добавил, что введение пошлин на товары стран БРИКС со стороны США - это дополнение к постоянным угрозам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Медведев ответил на резкую критику Трампа
11:00
 
В миреДмитрий МедведевСШАРоссияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала