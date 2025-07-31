https://ria.ru/20250731/medvedev-2032589448.html

Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике

Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике - РИА Новости, 31.07.2025

Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике

Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:09:00+03:00

2025-07-31T14:09:00+03:00

2025-07-31T14:21:00+03:00

в мире

дмитрий медведев

сша

россия

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!"Он добавил, что введение пошлин на товары стран БРИКС со стороны США - это дополнение к постоянным угрозам.

https://ria.ru/20250731/medvedev-2032531699.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дмитрий медведев, сша, россия, брикс