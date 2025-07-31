https://ria.ru/20250731/medvedev-2032589448.html
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике - РИА Новости, 31.07.2025
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике
Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:09:00+03:00
2025-07-31T14:09:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Разговоры о введении различных пошлин и тарифов приводят к напряжению в мировой экономике, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Сейчас много говорится о введении различного рода торговых пошлин, тарифов. Это создает напряжение в периметре мировой экономики", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!"Он добавил, что введение пошлин на товары стран БРИКС со стороны США - это дополнение к постоянным угрозам.
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В мире, Дмитрий Медведев, США, Россия, БРИКС
Медведев: разговоры о пошлинах приводят к напряжению в мировой экономике
Медведев: разговоры о пошлинах и тарифах приводят к напряжению в экономике мира