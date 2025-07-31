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Медведев назвал актуальным противодействие современному неоколониализму - РИА Новости, 31.07.2025
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14:07 31.07.2025 (обновлено: 14:14 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032588959.html
Медведев назвал актуальным противодействие современному неоколониализму
Медведев назвал актуальным противодействие современному неоколониализму - РИА Новости, 31.07.2025
Медведев назвал актуальным противодействие современному неоколониализму
Противодействие современным неоколониальным практикам является актуальным и объединяет силы во всем мире, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:07:00+03:00
2025-07-31T14:14:00+03:00
россия
владивосток
дмитрий медведев
единая россия
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Противодействие современным неоколониальным практикам является актуальным и объединяет силы во всем мире, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."За год, который прошел после заседания во Владивостоке, мы стали свидетелями многих важных событий, которые подтвердили, что противодействие современным неоколониальным практикам остается весьма актуальной темой и объединяет ответственные политические силы во всем мире", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!".
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россия, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Владивосток, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев назвал актуальным противодействие современному неоколониализму

Медведев: противодействие современному неоколониализму объединяет силы в мире

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Противодействие современным неоколониальным практикам является актуальным и объединяет силы во всем мире, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"За год, который прошел после заседания во Владивостоке, мы стали свидетелями многих важных событий, которые подтвердили, что противодействие современным неоколониальным практикам остается весьма актуальной темой и объединяет ответственные политические силы во всем мире", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!".
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Трамп резко высказался в адрес Медведева
08:58
 
РоссияВладивостокДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
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