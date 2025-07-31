https://ria.ru/20250731/medvedev-2032588959.html

Медведев назвал актуальным противодействие современному неоколониализму

Медведев назвал актуальным противодействие современному неоколониализму - РИА Новости, 31.07.2025

Медведев назвал актуальным противодействие современному неоколониализму

Противодействие современным неоколониальным практикам является актуальным и объединяет силы во всем мире, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:07:00+03:00

2025-07-31T14:07:00+03:00

2025-07-31T14:14:00+03:00

россия

владивосток

дмитрий медведев

единая россия

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Противодействие современным неоколониальным практикам является актуальным и объединяет силы во всем мире, заявил председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."За год, который прошел после заседания во Владивостоке, мы стали свидетелями многих важных событий, которые подтвердили, что противодействие современным неоколониальным практикам остается весьма актуальной темой и объединяет ответственные политические силы во всем мире", - сказал Медведев в ходе рабочего совещания постоянного комитета движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!".

https://ria.ru/20250731/tramp-2032512699.html

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россия, владивосток, дмитрий медведев, единая россия, в мире