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Медведев ответил на резкую критику Трампа - РИА Новости, 31.07.2025
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11:00 31.07.2025 (обновлено: 11:43 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032531699.html
Медведев ответил на резкую критику Трампа
Медведев ответил на резкую критику Трампа - РИА Новости, 31.07.2025
Медведев ответил на резкую критику Трампа
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на грубое высказывание американского лидера Дональда Трампа в его адрес. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:00:00+03:00
2025-07-31T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на грубое высказывание американского лидера Дональда Трампа в его адрес."Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой", — написал он в Telegram-канале.Медведев ответил также на слова Трампа о "мертвой экономике" Индии и России, посоветовав главе Белого дома вспомнить его любимые фильмы про ходячих мертвецов."А также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", — добавил зампред Совбеза, поставив смеющийся эмодзи.Трамп 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома помнить, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html
https://ria.ru/20250624/peskov-2025056557.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев ответил на резкую критику Трампа

Медведев увидел в угрозах Трампа подтверждение правоты России

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на грубое высказывание американского лидера Дональда Трампа в его адрес.
"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой", — написал он в Telegram-канале.
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Медведев ответил также на слова Трампа о "мертвой экономике" Индии и России, посоветовав главе Белого дома вспомнить его любимые фильмы про ходячих мертвецов.
"А также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", — добавил зампред Совбеза, поставив смеющийся эмодзи.

"Мертвой рукой" на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", предназначенную на случай гибели руководства страны.

Трамп 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома помнить, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.
Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию.
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Ультиматум Трампа

Трамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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