Медведев ответил на резкую критику Трампа
Медведев увидел в угрозах Трампа подтверждение правоты России
© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на грубое высказывание американского лидера Дональда Трампа в его адрес.
"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой", — написал он в Telegram-канале.
"А также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", — добавил зампред Совбеза, поставив смеющийся эмодзи.
"Мертвой рукой" на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", предназначенную на случай гибели руководства страны.
Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию.
Ультиматум Трампа
В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.
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