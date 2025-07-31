https://ria.ru/20250731/medvedev--2032525611.html

Медведев ответил на слова Трампа о мертвой российской экономике

Медведев ответил на слова Трампа о мертвой российской экономике - РИА Новости, 31.07.2025

Медведев ответил на слова Трампа о мертвой российской экономике

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил президенту США о сериале "Ходячие мертвецы" в ответ на высказывания американского лидера о "мертвой экономике"... РИА Новости, 31.07.2025

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2025-07-31T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил президенту США о сериале "Ходячие мертвецы" в ответ на высказывания американского лидера о "мертвой экономике" России. Трамп ранее резко высказался в адрес Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, кроме того, президент США назвал экономики России и Индии "мертвыми". "А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука", - написал Медведев в своем Telegram-канале, сопроводив запись смеющимся эмодзи.

https://ria.ru/20250624/peskov-2025056557.html

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россия, сша, индия, дмитрий медведев, в мире