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Медведев ответил на слова Трампа о мертвой российской экономике
Медведев ответил на слова Трампа о мертвой российской экономике - РИА Новости, 31.07.2025
Медведев ответил на слова Трампа о мертвой российской экономике
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил президенту США о сериале "Ходячие мертвецы" в ответ на высказывания американского лидера о "мертвой экономике"... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:16:00+03:00
2025-07-31T10:16:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил президенту США о сериале "Ходячие мертвецы" в ответ на высказывания американского лидера о "мертвой экономике" России. Трамп ранее резко высказался в адрес Медведева после его комментариев на установление Вашингтоном срока для РФ по урегулированию на Украине, кроме того, президент США назвал экономики России и Индии "мертвыми". "А про "мёртвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука", - написал Медведев в своем Telegram-канале, сопроводив запись смеющимся эмодзи.
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россия, сша, индия, дмитрий медведев, в мире
Россия, США, Индия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев ответил на слова Трампа о мертвой российской экономике
Медведев напомнил Трампу о ходячих мертвецах в ответ на слова об экономике РФ