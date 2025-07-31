https://ria.ru/20250731/medkomissiya-2032490285.html

Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии - РИА Новости, 31.07.2025

Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа переходит в электронный формат, рассказал РИА Новости эксперт... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T02:53:00+03:00

2025-07-31T02:53:00+03:00

2025-07-31T02:53:00+03:00

общество

петр шкуматов

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа переходит в электронный формат, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. "С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое", - рассказал Шкуматов. Эксаперт также предположил, что после прохождения медкомиссии водитель, возможно, будет показывать QR-код в психиатрический и наркологический диспансеры, а учреждения, в свою очередь, внесут данные автовладельца в свои базы. "В любом случае сам факт перехода справки в электронный вид - это плюс. В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится", - заключил Шкуматов.

https://ria.ru/20250720/yurist-2030226617.html

https://ria.ru/20250518/voditel-2017641174.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, петр шкуматов, гибдд мвд рф