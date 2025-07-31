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Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии - РИА Новости, 31.07.2025
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02:53 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/medkomissiya-2032490285.html
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии
Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа переходит в электронный формат, рассказал РИА Новости эксперт... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T02:53:00+03:00
2025-07-31T02:53:00+03:00
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа переходит в электронный формат, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. "С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое", - рассказал Шкуматов. Эксаперт также предположил, что после прохождения медкомиссии водитель, возможно, будет показывать QR-код в психиатрический и наркологический диспансеры, а учреждения, в свою очередь, внесут данные автовладельца в свои базы. "В любом случае сам факт перехода справки в электронный вид - это плюс. В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится", - заключил Шкуматов.
https://ria.ru/20250720/yurist-2030226617.html
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общество, петр шкуматов, гибдд мвд рф
Общество, Петр Шкуматов, ГИБДД МВД РФ
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

Медицинская справка для водителей с 1 августа переходит в электронный формат

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяет документы у водителя автомобиля
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяет документы у водителя автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяет документы у водителя автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, с 1 августа переходит в электронный формат, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
"С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое", - рассказал Шкуматов.
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Эксаперт также предположил, что после прохождения медкомиссии водитель, возможно, будет показывать QR-код в психиатрический и наркологический диспансеры, а учреждения, в свою очередь, внесут данные автовладельца в свои базы.
"В любом случае сам факт перехода справки в электронный вид - это плюс. В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной. Так что порядок в этом вопросе наконец-то наводится", - заключил Шкуматов.
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ОбществоПетр ШкуматовГИБДД МВД РФ
 
 
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