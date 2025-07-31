https://ria.ru/20250731/mchs-2032649406.html
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек - РИА Новости, 31.07.2025
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек
Кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:23:00+03:00
2025-07-31T16:23:00+03:00
2025-07-31T16:27:00+03:00
россия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032650244_0:169:683:553_1920x0_80_0_0_b4e907e22109dc1ce3de7a81f28fdfbd.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома по адресу: улица Флёрова, дом 2", - говорится в сообщении.По данным ведомства, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов."На месте работают более 40 человек и 14 единиц техники. На данный момент известна информация об одном погибшем", - резюмирует министерство.
https://ria.ru/20250731/pozhar--2032644886.html
https://ria.ru/20250731/rebenok-2032597094.html
россия
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032650244_0:105:683:617_1920x0_80_0_0_c3f04324e09d5ed2846f07ab6a8e57f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек
МЧС: в Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек