https://ria.ru/20250731/mchs-2032649406.html

В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек

В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек - РИА Новости, 31.07.2025

В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек

Кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:23:00+03:00

2025-07-31T16:23:00+03:00

2025-07-31T16:27:00+03:00

россия

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома по адресу: улица Флёрова, дом 2", - говорится в сообщении.По данным ведомства, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов."На месте работают более 40 человек и 14 единиц техники. На данный момент известна информация об одном погибшем", - резюмирует министерство.

https://ria.ru/20250731/pozhar--2032644886.html

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россия

балашиха

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2025

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россия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия