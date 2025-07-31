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В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек - РИА Новости, 31.07.2025
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16:23 31.07.2025 (обновлено: 16:27 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/mchs-2032649406.html
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек - РИА Новости, 31.07.2025
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек
Кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:23:00+03:00
2025-07-31T16:27:00+03:00
россия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Загорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома по адресу: улица Флёрова, дом 2", - говорится в сообщении.По данным ведомства, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов."На месте работают более 40 человек и 14 единиц техники. На данный момент известна информация об одном погибшем", - резюмирует министерство.
https://ria.ru/20250731/pozhar--2032644886.html
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россия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек

МЧС: в Балашихе вспыхнул пожар в многоквартирном доме, погиб человек

© Агентство "Москва"/TelegramПожар в Балашихе
Пожар в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Агентство "Москва"/Telegram
Пожар в Балашихе
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров в подмосковной Балашихе, идет эвакуация жильцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Загорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома по адресу: улица Флёрова, дом 2", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Проводится эвакуация жильцов.
"На месте работают более 40 человек и 14 единиц техники. На данный момент известна информация об одном погибшем", - резюмирует министерство.
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РоссияБалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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