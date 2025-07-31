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Фермер рассказал. как выбрать оливковое масло - РИА Новости, 31.07.2025
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04:38 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/maslo-2032495562.html
Фермер рассказал. как выбрать оливковое масло
Фермер рассказал. как выбрать оливковое масло - РИА Новости, 31.07.2025
Фермер рассказал. как выбрать оливковое масло
Признак хорошего оливкового масла - это производство из оливок одного региона, а не из смеси разных стран, оно также должно иметь насыщенный... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:38:00+03:00
2025-07-31T04:38:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Признак хорошего оливкового масла - это производство из оливок одного региона, а не из смеси разных стран, оно также должно иметь насыщенный зеленовато-золотистый оттенок, аромат свежей травы и быть разлито не позже 6-12 месяцев назад в темные стеклянные бутылки или жестяные банки, рассказал РИА Новости фермер, партнер бренда Greek legend Янис Вутактакис. "Самое важное при выборе оливкового масла - убедиться, что оно свежее и произведено с соблюдением традиционных методов. Это ручной сбор оливок, холодный отжим при температуре ниже 27 градусов в течение 24 часов после сбора и естественный отстой без фильтрации. Такие методы сохраняют максимум полифенолов, витаминов и антиоксидантов, делая масло живым и полезным. Некачественное или поддельное масло теряет вкус и пользу, а иногда может быть разбавлено дешевыми маслами", - рассказал Вутактакис. При выборе масла он советует внимательно изучать этикетку. "Настоящее оливковое масло extra virgin должно быть произведено из оливок одного региона, а не из смеси разных стран. Смешивание удешевляет продукт, но лишает его уникального вкуса и аромата, зависящих от почвы и климата", - пояснил эксперт. Вутактакис подчеркнул, что если на этикетке указано только "оливковое масло" без конкретного региона, это может быть признаком массового производства. Также он предостерег, что надпись extra virgin не всегда гарантирует качество. "Эта маркировка подтверждает низкую кислотность, но не обязательно холодный отжим. Некоторые производители используют тепло или химическую обработку, что снижает содержание полифенолов и витаминов", - пояснил он. Выбирая масло, нужно обращать внимание на его цвет и запах, подчеркнул фермер. "Качественное масло extra virgin имеет насыщенный зеленовато-золотистый оттенок и аромат свежей травы или оливок. Если масло слишком светлое или пахнет прогоркло, это признак окисления или неправильного хранения", - рассказал он, также посоветовав проверять дату урожая: лучше выбирать масло, разлитое не позже 6-12 месяцев назад, так как со временем оно теряет вкус и пользу. Упаковка тоже имеет значение, уверен собеседник агентства. "Кислород и свет - главные враги масла. Прозрачные пластиковые бутылки или хранение под ярким светом в магазине приводят к потере витаминов и антиоксидантов", - пояснил Вутактакис. По его словам, лучше выбирать масло в темных стеклянных бутылках или жестяных банках.
https://ria.ru/20250504/zdorove-2014830805.html
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общество, масло, еда, россия
Общество, масло, Еда, Россия
Фермер рассказал. как выбрать оливковое масло

Признаком хорошего оливкового масла является зеленовато-золотой оттенок

CC0 / stevepb / Оливковое маслоОливковое масло
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
CC0 / stevepb / Оливковое масло
Оливковое масло. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Признак хорошего оливкового масла - это производство из оливок одного региона, а не из смеси разных стран, оно также должно иметь насыщенный зеленовато-золотистый оттенок, аромат свежей травы и быть разлито не позже 6-12 месяцев назад в темные стеклянные бутылки или жестяные банки, рассказал РИА Новости фермер, партнер бренда Greek legend Янис Вутактакис.
"Самое важное при выборе оливкового масла - убедиться, что оно свежее и произведено с соблюдением традиционных методов. Это ручной сбор оливок, холодный отжим при температуре ниже 27 градусов в течение 24 часов после сбора и естественный отстой без фильтрации. Такие методы сохраняют максимум полифенолов, витаминов и антиоксидантов, делая масло живым и полезным. Некачественное или поддельное масло теряет вкус и пользу, а иногда может быть разбавлено дешевыми маслами", - рассказал Вутактакис.
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При выборе масла он советует внимательно изучать этикетку. "Настоящее оливковое масло extra virgin должно быть произведено из оливок одного региона, а не из смеси разных стран. Смешивание удешевляет продукт, но лишает его уникального вкуса и аромата, зависящих от почвы и климата", - пояснил эксперт.
Вутактакис подчеркнул, что если на этикетке указано только "оливковое масло" без конкретного региона, это может быть признаком массового производства. Также он предостерег, что надпись extra virgin не всегда гарантирует качество.
"Эта маркировка подтверждает низкую кислотность, но не обязательно холодный отжим. Некоторые производители используют тепло или химическую обработку, что снижает содержание полифенолов и витаминов", - пояснил он.
Выбирая масло, нужно обращать внимание на его цвет и запах, подчеркнул фермер. "Качественное масло extra virgin имеет насыщенный зеленовато-золотистый оттенок и аромат свежей травы или оливок. Если масло слишком светлое или пахнет прогоркло, это признак окисления или неправильного хранения", - рассказал он, также посоветовав проверять дату урожая: лучше выбирать масло, разлитое не позже 6-12 месяцев назад, так как со временем оно теряет вкус и пользу.
Упаковка тоже имеет значение, уверен собеседник агентства. "Кислород и свет - главные враги масла. Прозрачные пластиковые бутылки или хранение под ярким светом в магазине приводят к потере витаминов и антиоксидантов", - пояснил Вутактакис. По его словам, лучше выбирать масло в темных стеклянных бутылках или жестяных банках.
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