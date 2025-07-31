https://ria.ru/20250731/makron-2032734170.html

Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров

Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров - РИА Новости, 31.07.2025

Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров

Супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон, которая в суде преследует журналистов, заявляющих, что она якобы родилась мужчиной, обвинили в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:46:00+03:00

2025-07-31T23:46:00+03:00

2025-07-31T23:46:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

бриджит макрон

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ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон, которая в суде преследует журналистов, заявляющих, что она якобы родилась мужчиной, обвинили в "подпитывании" негативного отношения к трансгендерным людям. В статье для издания Libération автор сожалеет о том, что первая леди намерена добиваться отмены оправдательного приговора двум французским журналисткам, заявившим, что она родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. "Конечно, раздражение Брижит Макрон понятно. Она чувствует себя преследуемой и затравленной, но выбранная ею юридическая стратегия представляется не только неэффективной (оправдательный приговор тому подтверждение), но и контрпродуктивной. Ведь, пытаясь обелить своё имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей", - считают авторы. По их мнению, в заявлениях журналисток "нет ничего обидного, даже если они ложны, и они не являются "посягательством на честь", что и подтвердил апелляционный суд". Авторы также отметили, что Брижит Макрон не стоило подавать иск в суд против американской журналистки Кэндис Оуэнс, так как "ни один судебный процесс не смог положить конец слухам – как раз наоборот". По мнению издания, "Брижит Макрон стоило поучиться политической тонкости" у таких известных личностей, как Мишель Обама, Джордж Клуни, Леди Гага или Хью Джекман, которые также становились объектами сплетен касательно их пола или сексуальной ориентации, но предпочли не раздувать их. На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс из-за ее заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной. Как отмечает газета, этот иск – редкий случай, когда действующий мировой лидер лично подаёт в суд на интернет-персону из-за контента. Супруги Макрон добиваются процесса в суде присяжных и возмещения ущерба. Как сообщил их адвокат Томас Клэр, они готовы лично приехать в США, чтобы присутствовать на суде. В середине июля Апелляционный суд Парижа оправдал называющую себя независимой журналисткой Наташу Рей, а также вторую женщину, Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Суд счёл, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы. Адвокат Брижит Макрон затем сообщил, что обжалует решение в кассационном суде. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.

https://ria.ru/20250731/makron-2032648877.html

https://ria.ru/20250729/makron-2032158319.html

https://ria.ru/20250730/makron-2032263590.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, бриджит макрон