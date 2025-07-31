https://ria.ru/20250731/lukashenko-2032627199.html

Лукашенко высказался о помиловании оппозиционеров

Лукашенко высказался о помиловании оппозиционеров - РИА Новости, 31.07.2025

Лукашенко высказался о помиловании оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя недавние случаи помиловании ранее осужденных оппозиционеров, заявил, что здесь нет никакой "торговли... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:08:00+03:00

2025-07-31T15:08:00+03:00

2025-07-31T15:08:00+03:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя недавние случаи помиловании ранее осужденных оппозиционеров, заявил, что здесь нет никакой "торговли людьми". "Здесь нет никакой торговли людьми... Я категорически был против, как они говорят – "обмен". Это меня американцы научили. На переговорах они прямо об этом говорили. Я говорю: "Ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите - забирайте. Что взамен?" - "Мы подумаем". - Идите думайте", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. "Некоторые в нашем обществе начали не то что осуждать меня. Но и вопли там дикие поднялись. И что удивительно, больше всего у беглых. Понятно, им лишние рты там не нужны. Потому что, если мы кого-то освобождаем, условие одно, кто бы меня об этом ни просил, в основном американцы: хотите - пожалуйста, забирайте, вывозите. Нашим беглым (находящейся за рубежом белорусской оппозиции – ред.) это надо?" - продолжил белорусский президент. Он добавил, что предлагал передать и "несколько тысяч других" заключенных, осужденных за различные преступления. "Я им в последний раз сказал: "Хотите - мы вам и этих добавим". – "Нет-нет-нет. Этих не хотим, хотим вот этих", - продолжил Лукашенко. Он также отметил, что государство тратит немалые средства на содержание заключенных в местах лишения свободы. "Так что, мы их будем (миловать – ред.)?.. Это я отвечаю тем, кто сегодня такие патриоты великие… Мы их (осужденных оппозиционеров – ред.) что, будем здесь кормить бесплатно, одевать и прочее? Но это (содержание осужденных – ред.) недешево стоит", - подчеркнул глава государства. "Я смотрел только часть интервью этого беглого... Он так и не сказал, что над ним тут издевались, права человека нарушали. Он хотел это из себя выдавить, но этого нет", - подчеркнул Лукашенко. Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году. С тех пор глава государства неоднократно принимал решения о помиловании людей, совершивших в том числе преступления экстремистской направленности, раскаявшихся и обратившихся с просьбой о помиловании. В том числе после переговоров Лукашенко и спецпосланника президента США Кита Келлога 21 июня стало известно, что белорусский президент помиловал 14 человек по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Среди помилованных - в основном иностранцы, но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе супруг кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской Сергей, которого осудили на 18 лет за подготовку массовых беспорядков и ряд других преступлений. Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, решение об освобождении Тихановского было принято Лукашенко исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html

https://ria.ru/20250731/lukashenko-2032591036.html

https://ria.ru/20250731/lukashenko-2032542449.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко