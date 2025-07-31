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Минск открыт к любым переговорам с ЕС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.07.2025
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14:13 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/lukashenko-2032591036.html
Минск открыт к любым переговорам с ЕС, заявил Лукашенко
Минск открыт к любым переговорам с ЕС, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.07.2025
Минск открыт к любым переговорам с ЕС, заявил Лукашенко
Минск открыт к любым переговорам с Евросоюзом, включая тему миграции, но с "петлей на шее" защищать ЕС от нелегальных мигрантов не будет, заявил президент... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:13:00+03:00
2025-07-31T14:13:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Минск открыт к любым переговорам с Евросоюзом, включая тему миграции, но с "петлей на шее" защищать ЕС от нелегальных мигрантов не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы, тем не менее, открыты к любым переговорам и разговорам, в том числе и по миграционной политике", - заявил Лукашенко на совещании с белорусскими дипломатами в четверг в Минске. Слова главы государства приводит агентство Белта. На совещании президент напомнил о фактах нарушения прав человека, когда западные страны-соседи подбрасывают через границу в Белоруссию трупы тех, кого на Западе позвали в свой "райский сад". "Они их туда позвали. Мы об этом не единожды говорили. Мы с ними (западными партнерами – ред.) договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов. А потом… договоры о реадмиссии заключили, отправляли их туда", - отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что Евросоюз ввел против Минска "абсолютно необоснованные незаконные" санкции. "И я честно сказал: с "петлей на шее" я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике", - сказал Лукашенко. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
https://ria.ru/20250731/noga-2032562706.html
https://ria.ru/20250731/lukashenko-2032542449.html
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в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко
Минск открыт к любым переговорам с ЕС, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минск открыт к любым переговорам с ЕС, включая тему миграции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Минск открыт к любым переговорам с Евросоюзом, включая тему миграции, но с "петлей на шее" защищать ЕС от нелегальных мигрантов не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы, тем не менее, открыты к любым переговорам и разговорам, в том числе и по миграционной политике", - заявил Лукашенко на совещании с белорусскими дипломатами в четверг в Минске. Слова главы государства приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Евросоюз, вводя санкции, стреляет себе в ногу, заявил Лукашенко
12:37
На совещании президент напомнил о фактах нарушения прав человека, когда западные страны-соседи подбрасывают через границу в Белоруссию трупы тех, кого на Западе позвали в свой "райский сад". "Они их туда позвали. Мы об этом не единожды говорили. Мы с ними (западными партнерами – ред.) договорились о многом в свое время. И в ущерб по некоторым направлениям начали реализовывать эту миграционную политику. Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов, концентрируя у себя этих мигрантов. А потом… договоры о реадмиссии заключили, отправляли их туда", - отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что Евросоюз ввел против Минска "абсолютно необоснованные незаконные" санкции. "И я честно сказал: с "петлей на шее" я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике", - сказал Лукашенко.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в нынешнее мирное время
11:42
 
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