https://ria.ru/20250731/lukashenko-2032542449.html
Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в нынешнее мирное время
Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в нынешнее мирное время - РИА Новости, 31.07.2025
Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в нынешнее мирное время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее мирное время требует от дипломатов и правительства "военной мобилизации". РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:42:00+03:00
2025-07-31T11:42:00+03:00
2025-07-31T12:49:00+03:00
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее мирное время требует от дипломатов и правительства "военной мобилизации"."Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация", - сказал Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий в Минске.Слова президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого"."И этот год и следующие будут сложные! Давление и требования будут только повышаться! Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация!" - подчеркнул Лукашенко.Он добавил, что это касается не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства. "Экономику нужно удержать", - заявил белорусский лидер.Лукашенко подчеркнул, что считает главными задачами для посла и посольства в какой-либо стране экспорт. "Для меня посол и посольство – это не про политику. Это экспорт, прежде всего, продукции, торговля, и новые инвестпроекты, технологии и рабочие места. Только так мы будем вас оценивать. Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов. Но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь", - поручил президент.Как сообщило в свою очередь агентство Белта, Лукашенко предупредил всех присутствующих на совещании, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой, что "давление и требования (по выполнению задач в экономике – ред.) будут только повышаться". "Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике. Поэтому только вперед, никаких объяснений. Нет результата, - извините, вас там (в зарубежных странах – ред.) нет", - подчеркнул президент.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о необходимости мобилизации в нынешнее мирное время
Лукашенко: сейчас мирное время требует от дипломатов и правительства мобилизации
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешнее мирное время требует от дипломатов и правительства "военной мобилизации".
"Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация", - сказал Лукашенко
на встрече с руководителями белорусских дипмиссий в Минске
.
Слова президента приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
"И этот год и следующие будут сложные! Давление и требования будут только повышаться! Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация!" - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что это касается не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства. "Экономику нужно удержать", - заявил белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что считает главными задачами для посла и посольства в какой-либо стране экспорт. "Для меня посол и посольство – это не про политику. Это экспорт, прежде всего, продукции, торговля, и новые инвестпроекты, технологии и рабочие места. Только так мы будем вас оценивать. Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов. Но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь", - поручил президент.
Как сообщило в свою очередь агентство Белта, Лукашенко предупредил всех присутствующих на совещании, прежде всего должностных лиц, которые занимаются экономикой, что "давление и требования (по выполнению задач в экономике – ред.) будут только повышаться". "Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике. Поэтому только вперед, никаких объяснений. Нет результата, - извините, вас там (в зарубежных странах – ред.) нет", - подчеркнул президент.